Long An: Thu ngân sách đi đầu, hạ tầng đô thị về sau

(Dân Việt) Tại cuộc họp báo ngày 4.1, về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2018, Chánh văn phòng UBND tỉnh Long An Mai Văn Nhiều cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước năm 2017 là 12.135 tỷ đồng, dẫn đầu các tỉnh tại khu vực ĐBSCL. Thậm chí, ngân sách này xấp xỉ tổng thu ngân sách của 4 tỉnh: Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh và Bến Tre.

Tuy nhiên, ông Nhiều thừa nhận, đầu tư đô thị, nhất là TP.Tân An, thời gian qua chưa được chú trọng. Điều này khiến hạ tầng TP.Tân An thua kém đô thị của 4 tỉnh trên.

Theo ông Nhiều, nguyên nhân là do thời gian qua tỉnh Long An tập trung ngân sách đầu tư cơ sở hạ tầng cho 4 huyện: Bến Lức, Cần Giuộc, Cần Đước và Đức Hòa nhằm phát triển khu công nghiệp để thu hút dự án đầu tư trong ngoài tỉnh.

Chính sách đầu tư phát triển khu công nghiệp khiến tỉnh Long An dẫn đầu các tỉnh ĐBSCL về thu ngân sách Nhà nước. (Ảnh: Khu công nghiệp Long Hậu, Cần Giuộc, Long An)

“Chính chính sách đầu tư này đã phát huy tác dụng đẩy nhanh thu ngân sách trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, đến năm 2020, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 20.000 tỷ đồng”, ông Nhiều thông tin.

Ông Nhiều cũng cho biết thêm, thời gian tới tỉnh Long An sẽ tập trung đầu tư nâng cấp TP.Tân An để đến năm 2020 thành phố này sẽ đạt đô thị loại 2.

Cụ thể, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An đến ngày 26.11.2017 là 10.570 tỷ đồng, đạt 93,09% dự toán Trung ương và 92,68% dự toán tỉnh giao, bằng 132,1% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa 8.766 tỷ đồng (riêng thu xổ số kiến thiết là 1.127 tỷ đồng, đạt 100,7% dự toán, bằng 126,9% so với cùng kỳ); thu thuế xuất nhập khẩu là 1.803 tỷ đồng. Ước tính thực hiện tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2017 là 12.135 tỷ đồng.