Lũ lớn bất ngờ uy hiếp cầu Ngòi Thia có phải do thủy điện xả lũ?

Tháng 10.2017, do ảnh hưởng của mưa lũ, cầu Ngòi Thia bị lệch trụ T4, sập trôi nhịp số 4 và sập nhịp số 5 làm 8 người chết và mất tích. Dự án đầu tư xây dựng công trình sửa chữa cầu Ngòi Thia, với tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng từ các nguồn vốn được phân bổ từ Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương cấp cho ngân sách địa phương, nguồn vốn sự nghiệp giao thông tỉnh Yên Bái và các nguồn vốn khác của ngân sách địa phương. Dự án do Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái làm chủ đầu tư. Theo đó, cầu Ngòi Thia sẽ được thay thế 2 nhịp bị hư hỏng N4, N5 bằng 2 nhịp dầm thép, chiều dài mỗi nhịp 29,5m, sửa chữa các hư hỏng hiện tại của 3 nhịp N1, N2, N3, bổ sung 3 khe co dãn trên trụ T3, T4 và mố M2, đồng thời bổ sung, gia cố các trụ, mố hiện đang có.