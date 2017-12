Luật sư nói về tội cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước

Sáng 22/12, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) công bố quyết định khởi tố ông Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ “nhôm”, 42 tuổi) về hành vi Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước. Bị can là Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nova Bắc Nam 79 - nay là Công ty CP đầu tư và phát triển Chấn Phong. Thời điểm công bố, ông Vũ không có mặt tại nơi cư trú và không biết ông này ở đâu, nên cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra cũng đọc quyết định truy nã Phan Văn Anh Vũ. Ông Vũ có vai trò quan trọng trong hàng loạt doanh nghiệp ở Đà Nẵng và TP.HCM. Các doanh nghiệp này sở hữu nhiều dự án "khủng", nhà đất công trên địa bàn TP Đà Nẵng. Ngoài ra, Vũ "nhôm" cũng được xem là nhân vật liên quan đến việc tặng nhà và xe cho cựu Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh.