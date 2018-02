Mảng bê tông nặng cả tấn từ “trên trời” rơi xuống, nhiều người tháo chạy

(Dân Việt) Nhiều người tháo chạy thục mạng khi mảng bê tông nặng cả tấn từ “trên trời” đổ ập xuống, chôn vùi xe máy vào trưa 28.2.

Hiện trường bức tường đổ sập khiến nhiều người tháo chạy Thông tin ban đầu, vào trưa nay, bức tường của một căn nhà đang được tháo dỡ trên đường Hùng Vương (quận 5, TP.HCM) bất ngờ đổ ập xuống bên dưới. Thời điểm này, nhiều người dân đứng gần đó và người đi đường hốt hoảng tháo chạy trong bụi mịt mù. May mắn không có sự cố đáng tiếc xảy ra nhưng chiếc xe máy dựng trên vỉa hè bị chôn vùi, hư hỏng. “Tôi nghe tiếng rầm rồi nhìn thấy mảng bê tông đổ ập xuống, bụi bay mù mịt nên hét lớn cùng nhiều người bỏ chạy. Cũng may là trên vỉa hè lúc đó không có người đi bộ ngang qua, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường vì mảng bê tông bị sập nặng cả tấn”, một phụ nữ chứng kiến kể. Ghi nhận tại hiện trường là đống đổ nát khi toàn bộ bức tường lớn rộng khoảng 5m, cao chừng 4m và dày 20cm đổ sập hoàn toàn.

Tag: be tong, mang be tong roi, be tong nang ca tan roi