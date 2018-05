Mất hơn 900 triệu đồng vì cú điện thoại của “cán bộ Viện KSND”

Người tự xưng là cán bộ công tác tại Viện KSND Tối cao tại TP.HCM nói bà Q đang liên quan đến một vụ án ma túy lớn, yêu cầu bà Q ra ngân hàng rút 916 triệu đồng chuyển vào một tài khoản cá nhân mang tên Lê Minh Dũng để “xác minh”...

Ảnh minh họa.

Ngày 20.5, Công an quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội vừa tiếp nhận đơn trình báo do Công an phường Chương Dương quận này chuyển lên. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Q, 65 tuổi, trú tại phố Bạch Đằng, phường Chương Dương bị một đối tượng tự xưng là cán bộ công tác tại Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) Tối cao tại TP.HCM gọi điện thoại lừa đảo hơn 900 triệu đồng.

Theo bà Q cho biết, trước đó, vào trưa 15.5, bà nhận được một cuộc điện thoại, người gọi là một phụ nữ nhận là nhân viên Bưu điện TP.HCM, thông báo cho bà Q là đang nợ cước điện thoại gần 8 triệu đồng.

Trong lúc bà Q chưa biết đầu đuôi câu chuyện ra sao thì người phụ nữ này chuyển máy cho một nam giới tự nhận là cán bộ công tác tại Viện KSND Tối cao tại TP.HCM.

Người này nói bà Q đang liên quan đến một vụ án ma túy lớn, yêu cầu bà Q ra ngân hàng rút tiền chuyển vào một tài khoản cá nhân mang tên Lê Minh Dũng để “xác minh”.

Bà Q đã ra Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Trần Quang Khải rút gần 916 triệu đồng và chuyển vào tài khoản theo yêu cầu của người gọi điện thoại.

Đến trưa ngày hôm sau, bà mới bình tĩnh trở lại, biết mình bị lừa nên đã tới Công an phường Chương Dương trình báo. Hiện Công an quận Hoàn Kiếm và Công an phường Chương Dương đang áp dụng một số biện pháp nghiệp vụ để điều tra.

Thời gian gần đây, đã liên tiếp xảy ra một số vụ lừa đảo với thủ đoạn tương tự; mặc dù các cơ quan báo chí đã nhiều lần cảnh báo, nhưng vẫn có người “sập bẫy” đối tượng lừa đảo.