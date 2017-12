Mẹ gào khóc thảm thiết bên thi thể hai con gái bị xe ô tô cán tử vong

(Dân Việt) Người mẹ chở hai con gái di chuyển bằng xe máy lưu thông đến khu vực cầu Mây đã xảy ra va chạm mạnh với ô tô và gặp nạn.

Hình ảnh người mẹ đau đớn gào khóc bên thi thể hai con gái. Ảnh T.L Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h sáng 31/12, tại Quốc lộ 37, thuộc địa phận xã Xuân Phương, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Theo người dân, vào thời điểm trên, người phụ nữ trung tuổi điều khiển xe máy chở theo hai con gái lưu thông trên Quốc lộ 37. Khi xe máy đến gần khu vực cầu Mây, xã Xuân Phương đã xảy ra va chạm mạnh với xe ô tô chở công nhân của Công ty Sam Sung chạy theo chiều ngược lại. Ông Hoàng Xuân Phương, Chủ tịch UBND xã Xuân Phương, huyện Phú Bình cho biết, cú va chạm khiến cả ba mẹ con bị ngã ra đường, trong đó, người mẹ bị thương nhẹ, hai con gái tử vong tại hiện trường. Chứng kiến sự việc đau lòng, người mẹ gục ngã bên thi thể hai con gái và gào khóc thương tâm. Theo ông Phương, qua xác định ban đầu, hai bé gái tử vong, một bé sinh năm 2006, một bé sinh năm 2009. Cả 3 người gặp nạn đều là ở người ở địa phương khác đi đến khu vực trên thì gặp nạn. Hiện Công an huyện Phú Bình đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

