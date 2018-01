Mẹ tử vong trong tư thế ôm con gái vào lòng sau va chạm giao thông

(Dân Việt) Nhiều người không kìm được nước mắt khi lật thi thể người mẹ, thì thấy bé gái 2 tuổi nằm trọn trong lòng và chỉ bị xây xát nhẹ.

Hiện trường vụ tai nạn 9h30 ngày 5.1, chị T.T.K.T. (36 tuổi) điều khiển xe máy chở theo con gái 2 tuổi lưu thông trên đường ĐT 747B, khi đến đoạn giao với đường ĐH 402 (phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) thì xảy ra va chạm với xe ben chạy cùng chiều. Cú va chạm khiến hai nạn nhân ngã xuống đường, người mẹ tử vong tại chỗ. Nhiều người chứng kiến không khỏi xót xa khi lật thi thể người mẹ, thấy cháu bé nằm trọn trong lòng chị T. và chỉ bị xây xát nhẹ. Thông tin tại hiện trường, sáng nay chị T. chở con gái đi chở và đang trên đường về nhà thì gặp nạn. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cảnh sát làm rõ.

