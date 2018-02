Mẹ xúc động đón con gái đi lạc ngày đầu năm từ CSGT

(Dân Việt) Phát hiện bé gái 5 tuổi bị lạc mẹ, chiến sĩ CSGT đã nhờ bạn đăng thông tin bé gái đi lạc lên mạng xã hội và đã tìm được mẹ cho bé.

Bé gái 5 tuổi đi lạc ngày mùng 1 Tết được CSGT giúp tìm về với mẹ. Ngày 17.2, Đội CSGT số 1 (Công an Hà Nội) cho biết, tối 16.2, khi làm nhiệm vụ tại khu vực Hồ Gươm cán bộ của đơn vị đã giúp đỡ bé gái tên Hải An (SN 2013) bị lạc tìm được gia đình. Theo đó, khoảng 18h ngày 16.2 (mùng 1 Tết Mậu Tuất 2018) khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực Hồ Gươm, thượng úy Nguyễn Hữu Lương phát hiện Hải An đứng khóc một mình. Thấy thấy thượng úy Lương tiến tới hỏi thăm bé gái càng khóc to hơn và nói cháu bị lạc mẹ đã lâu nhưng tìm không thấy. Thượng úy Lương động viên và hứa tìm mẹ cho cháu bé rồi dẫn về chốt nghỉ ngơi. Sau khi cho bé gái ăn uống và trấn tĩnh trở lại, thượng úy Lương đã hỏi cháu một số thông tin cơ bản và nhờ hệ thống loa truyền thanh thông báo trường hợp cháu Hải An bị lạc. Tuy nhiên, chờ lâu không có hồi âm, thượng úy Lương đã nhờ bạn đăng tải nội dung thông tin lên các mạng xã hội có uy tín. Ngay sau đó, thượng úy Lương đã nhận được cuộc gọi từ mẹ cháu bé là chị Thu Hoài (SN 1975, ở Ba Đình, Hà Nội). Đón con tại chốt giao thông chị Thu Hoài cho biết, chị và con gái Hải An (SN 2013) lạc nhau khi cháu chạy nhảy chơi bóng bay. Giữa lúc cả gia đình chị Hoài tỏa đi tìm kiếm con gái thì hàng xóm đọc được thông tin trên mạng xã hội về việc Hải An đang được CSGT giúp đỡ. Đón con gái từ thượng úy Lương, chị Hoài không kìm được xúc động, gửi lời cảm ơn các chiến sĩ CSGT.

