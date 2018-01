Miền Bắc bước vào ngày lạnh nhất, tuyết có thể rơi đêm nay

(Dân Việt) Chuyên gia khí tượng nhận định, hôm nay (9/1) sẽ là ngày lạnh nhất trong đợt rét đậm, rét hại đang xảy ra ở miền Bắc và khả năng sẽ có tuyết rơi ở một số vùng núi cao.

Tuyết có thể rơi ở một số vùng núi cao vào đêm nay (9/1). (Ảnh minh họa: Hồng Phú).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sáng nay (9/1), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh phía tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Nhiệt độ thấp nhất sáng nay ở Bắc Bộ phổ biến khoảng 8-11 độ; một số nơi có mức nhiệt thấp hơn như: Pha Đin 5.8 độ, Mộc Châu 4.8 độ, Sapa 3.7 độ, Bắc Hà và Bắc Sơn 6.5 độ, Đồng Văn 3.2 độ, Tam Đảo 2.9, Trung Khánh 6.0 độ, Mẫu Sơn -0.3 độ…

Ông Lê Thanh Hải – Phó Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định: “Hôm nay sẽ là ngày lạnh nhất trong đợt rét. Nhiệt độ tại Hà Nội duy trì chỉ khoảng 10-12 độ suốt cả ngày. Vùng núi cao có băng giá và có thể có cả tuyết rơi vào đêm nay”.

Chiều và đêm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, sau liên tục được tăng cường, Bắc Bộ trong chiều nay còn có mưa rải rác, sau giảm. Các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ nay đến ngày 14/1 ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ xảy ra rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá; nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 9-11 độ C, các tỉnh vùng núi từ 6-9 độ C, vùng núi cao dưới 3 độ C.

Hà Nội từ nay đến ngày 14/1 trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 9-11 độ C.

Ở vịnh Bắc Bộ ngày hôm nay còn có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, biển động mạnh; đêm gió yếu dần. Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động. Vùng biển ngoài khơi Nam Bộ từ đêm nay (9/1) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động.

Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, ngày có lúc cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động.