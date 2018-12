Miền Bắc chìm trong mưa rét, Mẫu Sơn khả năng xuống -1 độ C

(Dân Việt) Không khí lạnh vẫn đang tiếp tục được tăng cường xuống nước ta khiến trời rét đậm, rét hại kèm mưa.

Miền Bắc chìm trong đợt mưa rét mạnh nhất từ đầu mùa đông 2018. Ảnh Nguyễn Anh Đức.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, đêm về sáng nay (29/12), không khí lạnh tiếp tục tăng cường mạnh xuống Bắc Bộ gây mưa đều khắp. Một số địa phương có mưa với lượng khá lớn, nhiệt độ các tỉnh thành giảm sâu, bị ảnh hưởng lạnh rét nhất là các khu vực núi cao phía Bắc.

Ghi nhận khoảng 7h sáng 29/12, nhiệt độ thấp nhất ở một số nơi như sau: Láng (Hà Nội) chuyển rét đậm 13,6 độ C; Ba Vì (Hà Nội) thấp hơn 12,3 độ C; TP Nam Đinh (Nam Định) cùng giảm đến 13 độ C; TP Thái Bình (Thái Bình) 13,4 độ C…

Khu vực núi cao phía Bắc lạnh rét sâu hơn như Tam Đảo (Vĩnh Phúc) rét hại 7,4 độ C; Sa Pa (Lào Cai) 7,3 độ C; Đồng Văn (Hà Giang) 6 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) rét nhất xuống 2,6 độ C…

Ngày và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ C; vùng núi 4-7 độ C; vùng núi cao dưới 3 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh gió Tây trên cao nên đêm nay và ngày mai (30/12), ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo đêm nay, nhiệt độ tại Sa Pa có thể xuống còn 2-4 độ C; Mẫu Sơn tụt xuống âm 1 đến 1 độ C. Các đỉnh núi vùng biên giới phía Bắc, nơi có độ cao từ 2.300m trở lên có khả năng xảy ra mưa tuyết hoặc băng giá.

Khu vực miền Trung, các tỉnh từ Nghệ An đến Hà Tĩnh từ nay đến ngày 30/12 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to (lượng mưa 40-70mm/24h).

Các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi từ nay đến ngày 30/12 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 50-120mm/24giờ). Sau đó mưa vừa, mưa to còn có khả năng kéo dài đến ngày 3-4/01/2019.

Do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió Đông ở rìa phía Bắc rãnh áp thấp có trục ở khoảng 8-11 độ Vĩ Bắc, nên từ nay đến khoảng ngày 30/12, ở các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận có mưa vừa đến mưa to (lượng mưa phổ biến 50-100mm/24giờ).

Từ nay đến 4/1, trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Bắc Bình Thuận khả năng xuất hiện một đợt lũ. Mực nước trên các sông nhỏ ở Thừa Thiên Huế, từ Quảng Ngãi đến bắc Bình Thuận lên mức BĐ1-BĐ2, có nơi trên mức BĐ2. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng thấp, đô thị tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Thuận.