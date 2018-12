Miền Bắc đón Tết Dương lịch trong mưa rét dưới 10 độ C

Mùa Đông Xuân 2018-2019, tại trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, rét đậm, rét hại sẽ tiếp tục xuất hiện từ cuối tháng 12.2018; trong tháng 1 đến nửa đầu tháng 2.2019. Các đợt rét đậm, rét hại kéo dài từ 4 đến 7 ngày và tập trung trong tháng 1.2019. Theo quy định của cơ quan khí tượng Việt Nam, khi nhiệt độ trung bình ngày dưới 20 độ C gọi là rét; dưới 15 độ C là rét đậm và dưới 13 độ C là rét hại.