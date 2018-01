Miền Bắc rét đậm, rét hại cả tuần, khả năng xảy ra băng giá

(Dân Việt) Không khí lạnh tràn về, miền Bắc sẽ rét đậm, vùng núi rét hại từ nay đến cuối tuần; vùng núi cao khả năng xảy ra băng giá.

Không khí lạnh tràn về, miền Bắc rét đậm, rét hại đến cuối tuần (ảnh minh họa: Hồng Phú)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay (8/1), không khí lạnh đã tiến gần tới biên giới các tỉnh vùng núi phía bắc nước ta.

Ngày hôm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, sau liên tục được tăng cường, Bắc Bộ có mưa nhiều nơi. Từ chiều tối nay, ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5.

Từ đêm 8/1 đến ngày 14/1, ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ xảy ra rét đậm, vùng núi rét hại, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá; nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 10-12 độ C, các tỉnh vùng núi từ 8-10 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C.

Hôm nay, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội giảm khoảng 2 độ, cao nhất trong ngày không quá 21 độ, đêm rét 16 độ, trời mưa nhỏ ngắt quãng. Riêng các tỉnh Tây Bắc Bộ vẫn giữ nguyên mức 20-23 độ.

Sang đến ngày mai, khi khí lạnh dồn xuống sâu hơn, nhiệt độ toàn vùng sẽ giảm mạnh 5-7 độ kèm mưa nhỏ. Cao nhất ngày mai tại Hà Nội không quá 16 độ, đêm rét 11 độ, có nơi xuống còn 10 độ; TP Lạng Sơn rét 8 độ, đêm 7 độ; TP Cao Bằng ngày 14 độ, đêm rét 11 độ; TP Lào Cai 13 độ ban ngày, đêm giảm còn 11 độ...

Ở miền Trung, từ chiều tối mai, khu vực từ Thanh Hóa - Quảng Ngãi sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to do tác động của không khí lạnh, trời chuyển rét.

Các tỉnh Thanh Hoá - Quảng Bình giảm khoảng 7 độ, cao nhất trong ngày ở mức 15-18 độ C, riêng Thừa Thiên Huế vẫn ở mức 22 độ.

Thời tiết từ Đà Nẵng - Bình Thuận trong hôm nay nắng ráo, nhiệt độ phổ biến từ 29-32 độ C. Sau đó từ mai, nhiệt độ từ Đà Nẵng - Phú Yên sẽ giảm khoảng 4-6 độ, tại Đà Nẵng giảm còn 23 độ ban ngày, đêm se lạnh 20 độ; TP Tuy Hoà (Phú Yên) 24 độ ban ngày, 21 độ ban đêm... Riêng khu vực Ninh Thuận - Bình Thuận vẫn ở mức 28-32 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ trong vài ngày tới vẫn nắng ráo, ít mưa. Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên ở mức 28-31 độ C, Nam Bộ oi nóng 32-33 độ.