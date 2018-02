Miễn phí vé du xuân phố cổ Hội An

(Dân Việt) Trong những ngày Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, du khách tham quan phố cổ Hội An sẽ được miễn vé 100%.

Ngày 13.2, UBND TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, du khách đến du lịch tại TP.Hội An sẽ được miễn phí vé tham quan khu phố cổ Hội An trong 4 ngày, từ ngày 15-18.2 (tức từ 30 tháng Chạp đến mùng 3 Tết Mậu Tuất).

Hội An sẽ miễn vé cho du khách tham quan phố cổ ngày Tết.

Trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, TP.Hội An sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, giải trí hấp dẫn tại nhiều địa điểm du lịch trên địa bàn thành phố như: Chương trình nghệ thuật đêm Giao thừa diễn ra vào đêm 30 Tết tại Vườn tượng An Hội; các hoạt động văn hóa truyền thống tại các làng nghề: Giỗ Tổ nghề Mộc Kim Bồng diễn ra vào mùng 6 tháng Giêng Âm lịch tại xã Cẩm Kim; Lễ hội Cầu bông Trà Quế vào ngày mùng 7 tại xã Cẩm Hà…; các trò chơi dân gian, hội thi Hô hát Bài Chòi… hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách đến với Hội An những trải nghiệm thú vị trong dịp năm mới.

Riêng tuyến du lịch Cửa Đại - Cù lao Chàm, theo quy định nếu thời tiết không thuận lợi sẽ cho dừng việc đưa đón khách ra tham quan.

Theo UBND TP.Hội An, năm 2017, Văn phòng Hướng dẫn tham quan Hội An đã phục vụ 1.959.328 lượt khách tham quan Khu phố cổ Hội An, tăng 26,13%; doanh thu gần 219 tỷ đồng, tăng 27,11%. Trong năm 2018, Hội An phấn đấu đón khoảng 3,8 triệu lượt khách đến tham quan, lưu trú.