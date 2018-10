Mìn phát nổ tại nhà chủ tịch xã: Không mâu thuẫn với ai

Vị chủ tịch xã cho hay, cho đến thời điểm hiện nay chưa thể khẳng định do mìn, vì vậy nói có kẻ ném mìn vào nhà để trả thù sẽ ảnh hưởng đến gia đình.

Ngày 16/10, ông Trần Xuân Lục, Chủ tịch UBND xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An thừa nhận sự việc xảy ra tại nhà riêng của ông. Tuy nhiên thời điểm đó ông đang đi công tác, còn vợ và con dâu thì đang ngủ trên tầng nên không có ai bị thương.

“Vì sự việc mới xảy ra nên chúng tôi đang tạo điều kiện tốt nhất để công an vào cuộc điều tra xác minh làm rõ, rồi sẽ thông tin sau”, ông Lục nói.

Ảnh minh họa.

Về nghi vấn vụ nổ do mìn và do một kẻ ném vào để trả thù, ông Lục cho biết hiện nay không thể khẳng định như vậy. Từ trước đến nay ông không hề có mâu thuẫn hay xích mích với bất kỳ ai. Công việc của ông ở UBND xã Đồng Hợp cũng diễn ra bình thường nên không thể nói là có người muốn hãm hại ông và gia đình được.

Liên quan đến vụ việc, ông Phan Văn Hòa, Trưởng Công an xã Đồng Hợp cho biết, thời điểm này ông cũng đang đi bệnh viện nên không rõ sự việc xảy ra như thế nào. Tuy nhiên, khi nhận được tin thì ông đã cử ban công an xã đến bảo vệ hiện trường, báo cho Công an huyện Quỳ Hợp về điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ông Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp cũng khẳng định đã chỉ đạo cơ quan công an điều tra. Việc xác định vụ nổ xuất phát từ mìn, thuốc nổ hay vật liệu nổ nào còn chờ vào thông báo từ phía công an huyện. Khi có kết luận, địa phương sẽ cung cấp thông tin cho báo chí.

Trước đó, vào khoảng 0h15 ngày 13/10, người dân đang ngủ thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn được phát ra tại phía sau nhà của Chủ tịch UBND xã Đồng Hợp.

Mọi người bàng hoàng chạy ra kiểm tra thì phát hiện cửa kính nhà bếp của ông Trần Xuân Lục bị vỡ, một số đồ đạc bị đảo lộn. Rất may, thời điểm xảy ra vụ việc, những người trong gia đình đều nằm ngủ ở nhà trên nên không ảnh hưởng đến tính mạng.

Sự việc đang khiến người dân xôn xao, một số người đoán rằng nguyên nhân vụ nổ là do mìn.