Mộc Châu bò nổi lềnh phềnh, công an, bộ đội lội lũ hỗ trợ người dân

(Dân Việt) Do ảnh hưởng của bão số 3, mưa lũ trên diện rộng làm ngập úng hoa màu, nhà cửa... của người dân. Lực lượng công an, bộ đội huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã lội lũ giúp đỡ bà con nhân dân di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn.

Mưa lớn kéo dài 3 ngày qua làm ngập úng nhiều hoa màu và vườn cây ăn quả của người dân. Lực lượng cán bộ công an, bộ đội lội lũ hỗ trợ người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Dầm mưa di chuyển tài sản giúp bà con ra khỏi vòng nguy hiểm ở rừng thông bản Áng, xã Đông Sang. Mưa lũ gây ra ngập úng trên diện rộng làm ảnh hưởng đến trang trại nuôi bò sữa của bà con ở thị trấn Nông trường Mộc Châu. Cận cảnh lực lượng chức năng không màng đến tính mạng, dầm mưa hỗ trợ người dân vượt lũ. Các cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội huyện Mộc Châu làm bè tre di chuyển tài sản giúp người dân ra khỏi khu vực ngập úng. Huyện Mộc Châu đã thành lập các tổ công tác xuống kiểm tra và chỉ đạo khắc phục hậu bão số 3 tại các bản, xã, thị trấn... Đồng thời, rà soát di chuyển các gia đình có nguy cơ bị ngập úng, sạt lở đất, đá đến nơi an toàn, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.