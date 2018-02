Một chiến sĩ Công an hi sinh trong ngày Mùng 2 Tết

Đối tượng bị truy bắt đã dùng kíp nổ chống trả quyết liệt, làm Trung uý Lưu Minh Thức (người áp sát đối tượng để khống chế) bị thương. Do vết thương quá nặng Trung uý Thức đã hi sinh trên đường đi cấp cứu.

Hồi 14h ngày 17.2, Trung uý Lưu Minh Thức (31 tuổi), cán bộ Công an huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang đã hi sinh trong khi đang làm nhiệm vụ. Vụ việc diễn ra tại khu vực chợ Mốc 358 xã Bạch Đích, huyện Yên Minh khi tổ công tác Công an huyện gồm 7 đồng chí phát hiện Thào Mý Ly, là đối tượng bị truy tìm trong vụ giết người xảy ra ngày 7.10.2016 tại thôn Xín Chải, xã Phú Lũng, huyện Yên Minh (theo Thông báo truy tìm đối tượng số 362/PC45, ngày 20.10.2016 của Công an tỉnh Hà Giang). Hiện trường vụ án. Đại tá Đỗ Tiến Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang chỉ đạo công tác điều tra vụ án. Khoảng 12h25 phát hiện đối tượng tại khu vực thôn Xín Chải, xã Phú Lũng, huyện Yên Minh, tổ công tác đã áp sát bắt, khống chế đối tượng. Tuy nhiên, đối tượng đã dùng kíp nổ chống trả quyết liệt, làm Trung uý Lưu Minh Thức (người áp sát đối tượng để khống chế) bị thương, đối tượng chết tại chỗ. Do vết thương quá nặng Trung uý Thức đã hi sinh trên đường đi cấp cứu. Lãnh đạo Công an tỉnh, các phòng ban chuyên môn đã phối hợp với cấp uỷ chính quyền địa phương ổn định tình hình, động viên tinh thần và giúp gia đình lo hậu sự. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Trước mắt Công an tỉnh hỗ trợ 10 triệu đồng để lo hậu sự cho đồng chí Thức.

Theo Phương Thuý (CAND)

