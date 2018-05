Mùa hè năm nay, Hà Nội có phá kỷ lục nắng nóng của năm 2017?

(Dân Việt) Mới chớm hè nhưng các đợt nắng nóng đã liên tiếp diễn ra khiến người dân nhớ lại đợt nắng nóng lịch sử 42,5 độ C ở Hà Nội năm 2017.

Mùa hè năm 2018 đến muộn và được dự báo sẽ khó phá kỷ lục về nhiệt độ của năm 2017. (ảnh minh họa: Dương Thanh).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 4 ngày đầu tháng 6/2017, Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa đến Phú Yên đã xảy ra hiện tượng nắng nóng dữ dội. Nhiệt độ cao nhất ở các khu vực này phổ biến 37-40 độ C, một số nơi ở Bắc Bộ nhiệt độ cao vượt mức lịch sử.

Cụ thể, Hà Đông (Hà Nội) 42,5 độ C, đây là mức nhiệt kỷ lục ghi nhận được ở Hà Nội trong suốt 45 năm qua (vượt xa kỷ lục năm 2015 là 40,8 độ C).

Một loạt các tỉnh ở miền Bắc như Lạng Sơn lên 38,8 độ C (kỷ lục năm 2012 là 38,4 độ C), Bắc Giang 40,5 độ C (kỷ lục 1994 là 38,7 độ C), Phủ Liễn (Hải Phòng) 39,5 độ C (kỷ lục 2001 là 39 độ C)…

Thậm chí, mức nhiệt trên là được đo tại lều khí tượng. Trên thực tế, trong đợt nắng nóng, nhiệt độ đo được ở ngoài trời có thời điểm lên đến gần 50 độ C trong không khí; gần 60 độ C trên mặt đường nhựa và hơn 70 độ C trong ô tô để ngoài trời, không bật điều hòa.

Tới đầu tháng 5/2018, do ảnh hưởng của áp thấp nóng phía Tây, người dân ở miền Bắc đã hứng chịu đợt nắng nóng đầu tiên. Nhiệt độ của đợt nắng nóng này phổ biến 34-37 độ và kéo dài 2 ngày từ 7-8/5.

Ngày 14/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo, miền Bắc tiếp tục hứng chịu đợt nắng nóng thứ 2. Đợt nắng nóng này có thể kéo dài từ 3-4 ngày với mức nhiệt độ có thể lên đến 38 độ C.

Trao đổi với PV, ông Hoàng Phúc Lâm - Trưởng phòng Dự báo khí hậu (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc Gia) cho hay, đến thời điểm này có thể khẳng định, mùa hè năm nay ở miền Bắc đến muộn.

Theo ông Lâm, thông thường đầu tháng 4 hằng năm đã xuất hiện đợt nắng nóng đầu tiên. Tuy nhiên, năm nay, đợt nắng nóng đầu tiên vừa mới xảy ra hôm 7 và cao điểm là ngày 8/5.

Nhận định về mùa hè năm nay, Hà Nội có phá kỷ lục nhiệt độ 42,5 của năm 2017, ông Lâm nói: “Theo dự báo của chúng tôi, nhiệt độ năm nay không gay gắt như năm 2017. Kỷ lục về nhiệt độ sẽ khó được phá, nhất là ở Hà Nội. Nắng nóng năm nay ở miền Bắc dự báo không quá 40 độ C”.