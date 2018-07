Mưa lớn liên tục, lũ cuồn cuộn đổ về các tỉnh phía Bắc

(Dân Việt) Mưa lớn không ngừng khiến nước lũ ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ lên cao, nguy cơ xảy ra ngập lụt ở vùng trũng và lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.

Nhiều tỉnh thành đối mặt với ngập lụt và lũ quét, sạt lở đất. Ảnh Báo Quảng Ninh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh nên ngày và đêm qua (tính đến 01 giờ ngày 20/07) ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa đến mưa to.

Riêng các tỉnh Quảng Ninh, Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi lớn hơn như Lạc Sơn (Hòa Bình) 121mm, Kim Bôi (Hòa Bình) 118mm, Mai Châu (Hòa Bình) 142mm, Mộc Châu (Sơn La) 156mm, Tiên Yên (Quảng Ninh) 189mm, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 109mm,…

Ngày và đêm nay (20/7), do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nên ở khu đông bắc, khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng rất cao xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Mưa lớn ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng kéo dài nhiều ngày tới, cần chú ý theo dõi trong các bản tin dự báo mưa lớn tiếp theo.

Thời tiết khu vực Hà Nội, hôm nay (20/7) có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng rất cao xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh nên trong 2-3 ngày tới tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm); trong cơn dông có khả năng rất cao xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Dự báo hôm nay, lũ trên các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục lên. Cụ thể, lúc 7h sáng nay, mực nước trên sông Bưởi tại Kim Tân lên mức 11m, ở mức BĐ2; sông Mã tại Lý Nhân lên mức 9m, dưới BĐ1 0,5m; sông Cả tại Dừa lên mức 22,2m, dưới BĐ2 0,3m; tại Nam Đàn lên mức 6,2m, trên BĐ1 0,8m.

Cảnh báo lũ trên các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục lên, trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở Thanh Hóa lên mức BĐ1-BĐ2, riêng sông Bưởi khả năng lên mức BĐ3; các sông ở Nghệ An lên mức BĐ2 và trên BĐ2.

Vùng núi các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An được cảnh báo có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét; ngập lụt tại vùng trũng và đô thị ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.

Bên cạnh đó, do mưa lớn đã xảy ra tại hầu hết các huyện thuộc tỉnh Hòa Bình, tổng lượng mưa phổ biến trong 24h qua từ 150-300mm, nguy cơ đặc biệt cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét tại nhiều nơi thuộc tỉnh Hòa Bình.

Vùng núi phía Bắc cũng được cảnh báo có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét, đặc biệt các tỉnh như: Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh. Nguy cơ ngập lụt tại vùng trũng và đô thị ở các tỉnh: Hải Dương, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Hòa Bình, Hà Nội.

Phía Tây Bắc Bộ: Từ ngày 20-25/7, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, trong đó khoảng thời kỳ từ ngày 20 đến ngày 24 có mưa vừa, có nơi mưa to. Đề phòng khả năng có lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông.

Phía Đông Bắc Bộ: Từ ngày 20-25/7, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, trong đó khoảng thời kỳ từ ngày 20 đến ngày 24 có mưa vừa, có nơi mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 3. Đề phòng khả năng có lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Từ ngày 20-23/7, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông tập trung ở phía bắc khu vực. Gió tây nam cấp 2-3. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ ngày 20-25/7, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3.

Tây Nguyên: Từ ngày 20-25/7, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3.

Nam Bộ: Từ ngày 20-25/7, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3.

Khu vực Hà Nội: Từ ngày 20-25/7, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, trong đó khoảng thời kỳ từ ngày 20 đến ngày 22 có mưa vừa, có nơi mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 3. Đề phòng khả năng có lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông.