Mục tiêu điều hành lạm phát năm 2019 là 3,5%

Diễn biến thực tiễn của lạm phát trong 9 tháng đầu năm và cả năm 2019 còn thấp hơn dự báo của Ban Chỉ đạo (BCĐ) điều hành giá sẽ tạo thêm dư địa để Chính phủ, các địa phương điều hành lạm phát và là cơ sở để điều chỉnh hợp lý một số dịch vụ công do Nhà nước quản lý.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP/Thành Chung

Sáng 27/9, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng BCĐ điều hành giá đã chủ trì cuộc họp quý III của BCĐ nhằm tham mưu tới Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ các biện pháp điều hành giá từ nay tới cuối năm và dự kiến giải pháp điều hành cho năm 2020.

Không lơ là với nguồn cung thịt lợn

Nhìn lại 9 tháng qua, nhóm giúp việc cho BCĐ cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) biến động theo hướng tăng tương đối cao vào tháng 2, giảm nhẹ trong tháng 3 và tháng 6, tăng dần trở lại từ tháng 7-9. Trong quý III, CPI so với tháng trước đều tăng. Tháng 7 tăng 0,18%, tháng 8 tăng 0,28%, tháng 9 ước tăng từ 0,4%-0,6%.

Tuy nhiên, tốc độ tăng CPI trong quý III vẫn thấp hơn dự báo tại phiên họp quý II, từ đó tiếp tục tạo thêm dư địa cho việc điều hành lạm phát cả năm theo mục tiêu Quốc hội và Chính phủ đề ra.

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, CPI bình quân 9 tháng năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018 tăng khoảng 2,52%, là mức tăng thấp nhất trong cùng kỳ 3 năm qua (năm 2017 là 3,79%, năm 2018 là 3,57%).

Có được kết quả này là do các bộ, ngành đã thực hiện nghiêm túc các kết luận của Trưởng BCĐ, thực hiện cơ chế phối hợp tốt hơn và công tác truyền thông, thông tin ngày càng hiệu quả, kịp thời.

Ngoài ra, CPI tăng thấp hơn dự kiến còn do tác động của các mặt hàng cụ thể, như việc NHNN cắt giảm 0,25 điểm phần trăm lãi suất điều hành làm ổn định lãi suất và tỉ giá, kiểm soát lãi suất cơ bản ở mức 1,91% trong 9 tháng. Thứ hai là giá xăng dầu giảm 2,9% so với tháng 8 tác động làm giảm CPI 0,12%, giá gas giảm 0,89% và vận tải đường sắt giảm giá vé tàu hoả 3,82% so với tháng trước làm dịch vụ giao thông công cộng giảm 0,22%; giá điện giảm 0,16%,...

Phân tích các yếu tố tác động tới giá cả trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, mặc dù Arab Saudi khẳng định sẽ bảo đảm 70% lượng dầu cung cấp ra thị trường và Hoa Kỳ cũng khẳng định không thiếu nguồn cung dầu sau sự cố máy bay không người lái tấn công kho xăng dầu ở Arab Saudi, nhưng giá dầu vẫn có xu hướng tăng. Tuy nhiên, Bộ Công Thương sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính bám sát các diễn biến, chuẩn bị các giải pháp không để giá xăng dầu tác động tới sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trong nước.

Ngoài ra, Bộ Công Thương sẽ trình Chính phủ thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 83 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh xăng dầu, bảo đảm tạo thuận lợi và củng cố an toàn, an ninh năng lượng.

Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch (Bộ NN&PTNT) Vũ Văn Việt cho biết, 9 tháng qua hầu hết các mặt hàng nông nghiệp đều giảm giá.

Cũng theo ông Việt, cuối năm sẽ thiếu hụt nguồn cung thịt lợn, nhưng không nhiều, khoảng 3-4%, tương ứng 200.000 tấn thịt lợn. Để khắc phục, đại diện Bộ NN&PTNT sẽ tiếp tục chỉ đạo việc kiềm chế dịch tả lợn châu Phi, cúm gia cầm, lở mồm long móng; thúc đẩy sản xuất, nhất là trong chăn nuôi để giảm giá thực phẩm, góp phần ổn định giá cả.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Bộ NN&PTNT cần cẩn trọng hơn trong chỉ đạo tổ chức sản xuất và cung ứng thịt lợn ra thị trường. Phó Thủ tướng cho biết, nguồn cung thịt lợn tại các nước láng giềng đang thiếu hụt, việc gom hàng ở Việt Nam bắt đầu gia tăng. Do đó, Bộ cần tính kỹ cung cầu từng tháng, chứ không “áng chừng” tương đối; phối hợp với Bộ Công Thương bảo đảm nguồn cung, tránh chuyện tăng đột xuất nhu cầu thị lợn từ nay tới Tết Nguyên đán.

Ảnh: VGP/Thành Chung

Điều chỉnh giá dịch vụ công do Nhà nước quản lý

Đánh giá chung 9 tháng qua, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhận định: “Mục tiêu điều hành lạm phát từ 3,3-3,9% của năm 2019 đã đặt ra tại phiên họp trước hoàn toàn có thể trở thành hiện thực nếu không có gì đột xuất”.

Cụ thể, dựa trên các kịch bản giá thịt lợn tăng 10%, xăng dầu và gas tăng thêm 10%, điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo mức lương cơ sở mới, điều chỉnh chi phí khám chữa bệnh có tính cả chi phí quản lý mức thứ 3 và các vấn đề thiên tai bão lũ… thì vẫn kiểm soát được CPI trong năm 2019 là ở mức thấp, từ 3,3-3,5% chứ không phải là từ 3,3-3,9% của dự báo quý trước.

Do đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng BCĐ điều hành giá đặt ra mục tiêu điều hành của cả năm 2019 sẽ là 3,5%.

Để đạt được kết quả này, Phó Thủ tướng nêu giải pháp chung là các bộ, ngành, địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung cầu thị trường, giá cả để có giải pháp phù hợp, nhất là giá các mặt hàng thiết yếu vào dịp Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán.

Bộ Công Thương chủ động điều hành các mặt hàng sản xuất, nhất là các giải pháp phối hợp với các bộ khác đẩy mạnh xuất khẩu và kiểm soát nhập khẩu nhằm bảo đảm không chỉ kiểm soát giá mà còn bảo đảm an toàn cán cân thanh toán, cán cân vãng lai.

NHNN điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp với chính sách tài chính, thương mại để kiểm soát lạm phát cơ bản khoảng 1,9%.

Trong điều kiện lạm phát thấp, Phó Thủ tướng giao các bộ, ngành tiếp tục điều chỉnh giá thị trường các mặt hàng dịch vụ thiết yếu mà Nhà nước quản lý, chủ động tính toán liều lượng phù hợp với thời điểm điều hành để báo cáo BCĐ.

Ngoài định hướng kiểm soát mặt hàng thiết yếu như thịt lợn đã trình bày ở trên, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính quản lý, điều hành giá xăng dầu theo Nghị định số 83, tiếp tục sử dụng hợp lý Quỹ bình ổn xăng dầu trong trường hợp có bất thường, bảo đảm an ninh năng lượng và nguồn cung xăng dầu; sớm trình dự thảo thay thế Nghị định số 83.

Về giá điện, Bộ Công Thương rà soát giá bán lẻ điện bình quân quý III theo đúng Quyết định số 24 của Thủ tướng Chính phủ và thành lập Tổ công tác bao gồm Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Bảo vệ người tiêu dùng kiểm tra chi phí đầu vào của giá điện năm 2018 và công bố công khai, chậm nhất vào tháng 11 tới.

Bộ Công Thương tiếp tục tính toán các giải pháp cắt giảm chi phí logistics theo chiến lược hành động của Chính phủ đã đặt ra.

Về giá dịch vụ y tế, Bộ Y tế hoàn thiện định mức kinh tế kỹ thuật một số dịch vụ y tế; trình BCĐ phương án triển khai mức 3 đưa chi phí quản lý vào giá dịch vụ y tế theo các thông tư của Bộ vào tháng 11/2019; Bộ Y tế và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đẩy mạnh đấu thầu thuốc tập trung, thực hiện nghiêm và quy trách nhiệm tập thể, cá nhân trong quy trình đàm phán giá thuốc.

Bộ GTVT sớm báo cáo Chính phủ phương án giá dịch vụ BOT, tác động của việc điều chỉnh giá nếu có tới lạm phát, đời sống của người dân và xã hội; tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ để phát hiện và xử lý nghiêm hành vi gian lận trong quản lý, hạch toán doanh thu của các dự án BOT; hoàn thành thu phí không dừng theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Năm 2018 là một năm Chính phủ đạt được nhiều thành công trong kiểm soát giá cả. CPI tăng ở mức 3,54%, bằng một nửa so với mức tăng của GDP là 7,08%. Công tác điều hành giá năm 2018 đã vừa bảo đảm cung cầu theo thị trường, vừa kết hợp điều chỉnh dịch vụ công y tế, giáo dục theo kế hoạch và tiếp tục khơi thông các động lực bảo đảm cho tăng trưởng nhanh và bền vững, góp phần củng cố ổn định nền tảng vĩ mô.

Trong thành công này, Phó Thủ tướng đánh giá cao vai trò và sự đóng góp của các cơ quan báo chí đã đồng hành với Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương trong phản ánh trung thực, kịp thời thông tin thị trường, sản xuất để người dân, doanh nghiệp hiểu, tin tưởng và giám sát kiểm tra lại cả công tác điều hành, góp phần kiểm soát lạm phát kỳ vọng.

Tại phiên họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ đã trao Bằng khen của Thủ tướng cho các tập thể và cá nhân, trong đó có các cơ quan truyền thông đã có thành tích đột xuất trong công tác điều hành giá cả năm 2018. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ cũng có cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng do đã có thành tích trong công tác thông tin tuyên truyền tạo đồng thuận trong dư luận xã hội, góp phần bình ổn giá và kiểm soát lạm phát năm 2018.