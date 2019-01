Nam sinh viên 19 tuổi bị xe ben cán tử vong trên quốc lộ 1K

(Dân Việt) Sáng 2.1, Công an TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai điều tra vụ tai nạn giữa xe ben và xe máy khiến một nam sinh viên tử vong tại khu vực.

Theo Công an TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương, khoảng 6h30 cùng ngày, anh Nguyễn Quang Khắc Quân (SN 2000, ngụ tỉnh Đồng Nai) điều khiển xe máy mang BKS 60F1-351.15 chạy trên quốc lộ 1K hướng Biên Hòa đi TP.HCM. Khi gần đến giao lộ với đường Mỹ Phước - Tân Vạn, phường Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương, xe bất ngờ va chạm với xe ben mang BKS 60C-313.86 do tài xế (khoảng 30 tuổi) điều khiển chạy cùng chiều.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: C.T

Vụ va chạm khiến nam sinh viên 19 tuổi cùng xe ngã xuống đường. Quân bị bánh xe ben cán qua người tử vong tại chỗ.

Đáng nói sau tai nạn, chiếc xe ben chạy thêm một đoạn 30m rồi mới dừng lại.

Vụ việc thu hút rất đông người dân tập trung theo dõi gây ùn tắc giao thông.

Công an sau đó đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ việc. Đồng thời, điều tiết giao thông qua khu vực tránh ùn ứ. Tới 8h30 cùng ngày, hiện trường đã được xử lý xong.