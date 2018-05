Nam thanh niên hiếp dâm thiếu nữ 15 tuổi nhiều lần trong đêm

Do say xỉn nên chị Nhung được Quý và người bạn chở về nhà để nghỉ. Tại nhà người bạn, nam thanh niên đã khống chế thực hiện hành vi hiếp dâm chị cả đêm dù cho nạn nhân chống cự.

Ngày 20/5, Công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Quý (SN 2000, ngụ tỉnh Đồng Nai" về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Tại cơ quan Công an, bước đầu nam thanh niên khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, chị Nguyễn Lâm Yến Nhung (tên đã thay đổi, SN 2003 ngụ tỉnh Đồng Nai) và Quý có quen biết với nhau. Tối 11/5, Quý cùng với chị Nhung ngồi nhậu với 1 số người bạn ở ấp 4, xã Phú Lợi, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Đến 22h cùng ngày, chị Nhung xỉn nên Quý nhờ bạn là Trịnh Tiến Đ. (SN 2001, ngụ tỉnh Đồng Nai) chở Quý cùng Nhung về nhà Đ. Vừa tới nhà, Đ. đã đưa chìa khoá cho Quý và tiếp tục đi nhậu tiếp.

Hình minh hoạ. Ảnh : IT

Quý đưa chị Nhung trong tình trạng say xỉn vào nhà. Lợi dụng chị Nhung say xỉn, Quý đã khống chế nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm chị trong đêm. Chị Nhung cũng biết chuyện nhưng do xỉn không đủ sức chống cự.

Rạng sáng 12/5, chị Nhung gọi cho bạn tới chở về nhà. Chị Nhung kể lại toàn bộ sự việc cho người thân. Bức xúc, gia đình đã đưa chị Nhung tới công an trình báo.

Nhận trình báo, Công an đã vào cuộc điều tra, mời Quý lên làm việc. Qua đấu tranh, Quý khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.