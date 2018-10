Nam thanh niên tử vong sau khi bị công an tạm giữ

Ngày 19.10, Công an quận 11 (TP.HCM) phối hợp nhiều đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân tử vong của Châu Dung Thành (25 tuổi) - nghi can cướp giật tài sản rồi cố thủ trong tiệm game trên đường Tuệ Tĩnh (phường 13) gây náo loạn khu vực, hai hôm trước.

Thành (áo xanh đậm) bị đưa về trụ sở. Ảnh: Nhật Vy

Theo Công an quận 11, Thành nằm trong diện theo dõi của địa phương vì từng có 2 tiền án cướp giật, đang bị điều tra do liên quan vụ cố ý gây thương tích. Anh này cũng có dấu hiệu thường xuyên sử dụng ma tuý đá.

Trưa 17.10, Thành chạy xe máy, giật điện thoại của xe ôm công nghệ đang đón khách. Nạn nhân tri hô, cùng người dân và đội tuần tra của Công an quận 11 truy bắt. Khi đến trước tiệm game bắn cá trên đường Tuệ Tĩnh, Thành lao vào trong cố thủ, doạ tự tử.

"Người này cầm kéo nhọn cùng mảnh gương vỡ chống trả quyết liệt khi lực lượng chức năng tiếp cận, vận động ra ngoài", lãnh đạo Công an quận 11 thông tin.

Sau khoảng 3 giờ thuyết phục, cảnh sát ập vào khống chế Thành đưa về trụ sở Công an phường 13 (quận 11) để lấy lời khai. Tại đây, Thành có biểu hiện ngáo đá, thiếu hợp tác, đánh chửi lực lượng chức năng.

Cảnh sát đã ra quyết định tạm giữ hình sự Thành về hành vi Cướp giật tài sản, sau khi làm việc với nhân chứng và bị hại. Đến 4h sáng ngày 18/10, nghi can nói bị bệnh và có dấu hiệu mệt mỏi nên được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau 15 phút được tích cực cứu chữa, anh này tử vong.

"Kết quả giám định pháp y xác định Thành tử vong do phù phổi cấp. Nhà tạm giữ của công an có camera ghi hình đầy đủ. Chúng tôi đang làm rõ sự việc", lãnh đạo Công an quận 11 khẳng định.

Thành bị bắt sau 3 giờ cố thủ. Video: Văn Điệp

Chị Châu Tuyết Minh (39 tuổi, chị ruột của Thành) cho biết, gia đình nhận thông báo anh này tử vong vào trưa hôm qua. Khi đến nhà xác, mọi người thấy trên ngực Thành có nhiều vết bầm.

Theo chị Minh, buổi sáng hôm đó Thành bị thương ở tay, chân do đánh nhau với người khác. Đến trưa gia đình nhận được điện thoại của Thành, nói "đang bị hình sự bao vây vì cho là cướp giật tài sản".

"Khi mọi người đến vận động ra ngoài, Thành vẫn bình thường. Hiện, gia đình chưa nhận được thi thể Thành nên chưa khiếu nại.