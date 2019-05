Nạn nhân vụ thi thể trong bê tông: 'Không được sát sinh, đố kỵ'

(Dân Việt) Sau nhiều ngày lặn lội từ Nghệ An vào Bình Dương để nhận dạng, người nhà nạn nhân Trần Đức Linh đã được cơ quan công an bàn giao thi thể để mai táng.

Sáng 21.5, Công an tỉnh Bình Dương đã làm thủ tục bàn giao thi thể nạn nhân Trần Đức Linh (SN 1969, quê phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An), một trong 2 nạn nhân của vụ án giết người giấu xác trong bê tông ở xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, cho người thân làm công tác hậu sự.

Theo người nhà nạn nhân Linh, qua công tác giám định dấu vân tay và một số chi tiết trên thi thể, cơ quan công an đã xác định được thân nhân của nạn nhân Trần Đức Linh. Nạn nhân còn lại cũng được xác định là Trần Trí Thành (SN 1992, quê quán Nam Định, ngụ TP.HCM), hiện người nhà của nạn nhân Thành cũng đã liên hệ với Công an tỉnh Bình Dương để làm thủ tục nhận thi thể về mai táng.

Người nhà ngồi chờ làm thủ tục nhận thi thể nạn nhân Trần Đức Linh. Ảnh: V.D

Trao đổi với Dân Việt, chị Trần Thị Nga (em gái nạn nhân Linh) cho biết, ông Linh từng đi xuất khẩu lao động ở Nga về, vợ chồng ông Linh có 2 người con (con lớn 25 tuổi, con gái 16 tuổi) và hiện đã ly hôn.

Từ đầu năm 2018, ông Linh rời quê đi vào miền Nam. Từ tháng 2.2018 đến nay, gia đình mất liên lạc với ông Linh. Cũng theo người nhà nạn nhân, trước đây ông Linh từng theo học Pháp luân công và cũng từng dạy nhiều người thân tu luyện theo môn phái này.

"Anh trai tôi theo bộ môn Pháp luân công và khuyên nhủ anh em chúng tôi rằng theo môn phái này thì không được sát sinh, không được đố kỵ với bất kỳ ai. Có thể khi đi theo nhóm người phụ nữ đó (nhóm nghi can - PV), họ đã tu luyện sai phương pháp và bị anh trai tôi phản bác lại nên họ đã sát hại anh tôi", em gái nạn nhân Linh đau buồn nói.

Em gái nạn nhân Linh nghi ngờ anh trai mình bị sát hại chứ không phải nhảy lầu tự tử. Ảnh: V.D

Liên quan đến vụ việc này, theo báo cáo của Viện KSND tỉnh Bình Dương về kết quả khám nghiệm tử thi vụ án 2 thi thể người bị giấu xác trong bê tông đặt trong căn nhà số 90 ở tổ 3, ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, cho thấy lời khai của nghi can có nhiều mâu thuẫn.

Tại cơ quan điều tra, nghi can Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) và Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, quê Tiền Giang) đều khai nạn nhân Trần Đức Linh (quê Nghệ An) tử vong do nhảy lầu tự tử tại một khách sạn sang trọng ở huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do bị “quỷ nhập hồn” trong quá trình tu luyện Pháp luân công.

Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm tử thi Linh lại có dấu hiệu bị bầm, tụ máu, lớp da vùng ngực cũng bị tụ máu. Từ đó, Viện Kiểm sát đề nghị cơ quan điều tra làm rõ tình tiết này. Đối chiếu kết quả khám nghiệm và lời khai, cơ quan chức năng nhận định vết thương của nạn nhân khó có khả năng xảy ra đối với một người nhảy lầu tự tử.

Với nạn nhân Trần Trí Thành, sau khi xét nghiệm có kết quả trùng khớp với lời khai của các nghi can. Thi thể nạn nhân Thành được phát hiện trong thùng nhựa đổ bê tông. Nguyên nhân tử vong có thể do nghẹt thở, các vết thương trên cơ thể bị đâm bằng vật sắc nhọn. Thành bị Thảo và Hà lừa châm cứu rồi chích điện bằng bình ắc-quy, sau đó siết cổ đến chết, bỏ xác vào thùng nhựa đổ bê tông phi tang.

Liên quan đến vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, do vụ án còn nhiều tình tiết chưa được làm rõ nên cơ quan điều tra chưa thể cung cấp đầy đủ cho cơ quan báo chí và dư luận. Cụ thể, cần làm rõ việc nạn nhân Thành có biết nạn nhân Linh chết trước đó, thi thể được lưu giữ ngay trong căn nhà, nơi anh Thành sinh hoạt cùng các nữ nghi can hay không?