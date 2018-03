Nâng cấp bậc cảnh sát hi sinh khi cứu người trong dòng nước chảy xiết

(Dân Việt) Công an tỉnh Gia Lai đã quyết định thăng cấp bậc và nâng lương trước thời hạn đối với cảnh sát trẻ hy sinh khi lao ra giữa sông để cứu người gặp nạn.

Bơi ra sông để cứu người, chiến sĩ cảnh sát ở Gia Lai bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi, hy sinh (ảnh minh họa)

Công an tỉnh Gia Lai vừa quyết định phong cấp bậc từ thượng sỹ lên thiếu úy và nâng lương trước thời hạn đối với chiến sĩ Bùi Minh Quý (25 tuổi, thuộc Đội PCCC và cứu hộ cứu nạn khu vực An Khê) hi sinh khi làm nhiệm vụ cứu người.

Tỉnh đoàn Gia Lai cũng đã trao quyết định khen thưởng, truy tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm của Ban chấp hành Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh đối với đồng chí Quý vì đã dũng cảm quên mình cứu người gặp nạn.

Hiện thi thể thiếu úy Quý đã được đưa về quê nhà tại xã Thanh Hương (huyện Thanh Liêm, Hà Nam) an táng theo nguyện vọng của gia đình.

Trước đó, vào chiều 3.3, Đội PCCC và cứu hộ cứu nạn khu vực An Khê nhận tin báo về xe tải chở mía BKS: 78K-4985 khi đi qua đập tràn trên sông Ba thuộc phường Ngô Mây (thị xã An Khê, Gia Lai) bị chết máy, trong khi nước chảy rất xiết do thủy điện An Khê-Kanar xả nước.

Ngay sau đó, Đội PCCC khu vực An Khê nhanh chóng xuất xe và cử 6 cán bộ chiến sỹ kịp thời đến hiện trường. Lúc này, đập tràn nước chảy xiết và ngày càng dâng cao, xe tải bị nghiêng gần bờ vực, tài xế trèo lên nóc xe cầu cứu.

Nhận thấy tình thế nguy cấp, Đội PCCC triển khai phương án cứu nạn. Thượng sỹ Bùi Minh Quý được giao nhiệm vụ tiếp cận cứu tài xế.

Trong khi bơi ra sông tiếp cận tài xế gặp nạn, thượng sỹ Quý bị dòng nước xoáy cuốn trôi.

Sau hơn 1h, khi nước chảy xiết đã giảm, lực lượng cứu hộ phát hiện thi thể anh Quý bị mắc kẹt gần đó. Cùng thời điểm này, cảnh sát cũng giải cứu thành công tài xế trên xe tải.