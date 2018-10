“Ngấm đòn” giá dầu tăng, đại gia tàu cao tốc ở Phú Quốc bắt đầu lao đao

(Dân Việt) Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang (SKG) vừa công bố BCTC quý 3/2018 với mức lãi sụt giảm mạnh so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu thuần trong Quý III của SKG đạt 99,2 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ 2017. Trong khi đó, giá vốn hàng bán lại tăng tới 53% so với cùng kỳ khiến lợi nhuận gộp chỉ còn gần 35 tỷ đồng, giảm tới 49% so với quý 3/2017.

Doanh thu từ hoạt động tài chính của SKG giảm một nửa so với cùng kỳ, chi phí bán hàng và chi phí QLDN đều tăng cao, vì vậy lợi nhuận sau thuế của SKG chỉ đạt khoảng 24 tỷ đồng, giảm mạnh tới 61,3% so với con số lãi 62 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Áp lực từ các loại chi phí doanh nghiệp đã lấy đi khoản lợi nhuận lớn của SKG.

Lý giải nguyên nhân, công ty cho biết chi phí dầu đã tăng từ 14.472 đồng lên 15.146 đồng một lít; công thêm việc thời tiết xấu đã dẫn đến nhiên liệu bị tiêu hao nhiều hơn; ngoài ra bến bãi không đủ chỗ phải di dời liên tục.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2018, doanh thu thuần đạt gần 360 tỷ đồng tăng 15% so với cùng kỳ, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế chỉ còn 126 tỷ đồng giảm 25% so với cùng kỳ. Với kết quả này, công ty vẫn hoàn thành được 81% mục tiêu về doanh thu và 77,5% mục tiêu về lợi nhuận.

Trên sàn chứng khoán, sau khi nhận thông tin này, cổ phiếu SKG đã ngay lập tức giảm sàn, nhà đầu tư bán tháo với lượng cổ phiếu giá sàn lên tới hơn 1 triệu đơn vị. Vốn hóa của SKG đã bốc hơi gần 80 tỷ đồng. Trước đó, cổ phiếu SKG cũng đã lao dốc mạnh từ mức 25.000 đồng xuống chỉ còn quanh mức 20.000 đồng.