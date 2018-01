Ngắm loạt cổ vật cực quý của thế giới lần đầu xuất hiện tại Việt Nam

(Dân Việt) Hàng loạt cổ vật cực quý hiếm từ nhiều lãnh thổ khác nhau trên thế giới lần đầu được giới thiệu đến công chúng tại Hà Nội.

Hơn 200 cổ vật đến từ nhiều châu lục khác nhau trên thế giới đang được trưng bày tại toà nhà Cánh Diều (Bảo tàng dân tộc học Việt Nam). Đây là những cổ vật cực quý được GS. Lê Thành Khôi (Đại học Paris Descartes) và vợ, bà Thẩm Thị Hồng Anh sưu tầm trong nhiều năm và tặng Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Mở đầu triển lãm là những cổ vật đến từ Châu Phi, nơi được coi là cái nôi của nền văn minh nhân loại. Trong ảnh là hàng loạt búp bê bằng chất liệu gỗ, hạt cườm, ốc tiền... được tìm thấy ở nhiều quốc gia như Ghana, Cameroon, Congo hay Mali. Những con búp bê không chỉ là đồ chơi mà còn mang ý nghĩa phồn thực. Hàng loạt chiếc mặt nạ gỗ của các tộc người ở Châu Phi lần đầu được giới thiệu tới công chúng. Những chiếc mặt nạ được làm bằng chất liệu tự nhiên như gỗ, xơ thực vật, lông. Các quả cân được làm bằng đồng dùng để cân vàng của người Baoulé (Tây Phi) có niên đại từ đầu thế kỷ 20 trở về trước. Bộ dao bằng xương chim Casuarius và dụng cụ ăn trầu của người New Guinea được dùng trong nghi lễ thành đinh. Đây là nghi lễ đánh dấu sự trưởng thành của bé trai từ 8 - 10 tuổi, người New Guinea đeo dao xương chim Casuarius và vài chiếc lông của loài chim này . Những món đồ trang sức mang hình người được đúc từ chất liệu tumbaga (một hợp chất của vàng và đồng) được người dân bản địa Nam Mỹ làm ra từ thời kỳ tiền Colombo (trước thế kỷ 16). Chiếc bình mang hình bò tót làm bằng đất nung của nền văn hóa Amlash - thuộc lãnh thổ Iran ngày nay (thế kỷ 8-9 TCN) Dao Jambiya - một vũ khí mang tính trang sức của đàn ông Yemen (thế kỷ 19) Mũ và giáp che tay được chế tác bằng chất liệu thép nạm vàng có niên đại từ thế kỷ 18 của vùng Bắc Ấn Độ. Chuôi kiếm làm bằng thép nạm bạc khai quật ở vùng Rajasthan, Ấn Độ. Vòng trang sức làm bằng vải và kim loại của phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ (thế kỷ 19). Chiếc mũ cô dâu làm bằng chất liệu bạc, đá xanh, vải, tấm kim loại được tìm thấy tại thung lũng Hunza - Pakistan. Tượng Quán Thế Âm hiện thân dưới dạng 11 khuôn mặt và nghìn cánh tay được làm từ nhiều chất liệu như đồng thếp vàng, ngọc lam, san hô của người Tây Tạng (thế kỷ 17). Tượng ngựa và phụ nữ làm bằng đất nung được chôn trong mộ của tầng lớp quý tộc Tây Hán, Trung Quốc thời cổ đại. Từ trái qua phải: Tượng nam giới làm bằng đất nung của người Bugi, đảo Sulawesi và con rối lằm bằng gỗ của người bản địa Bali, Indonesia. Bình gốm có vòi hình bàn đạp yên ngựa có niên đại từ thế kỷ 1 TCN đến thế kỷ 7 SCN của nền văn hoá Mochica, được tìm thấy tại khu vực bờ Thái Binh Dương ở Bắc Peru ngày nay. Tượng Phật đứng làm bằng đồng có từ thế kỷ 17 của Thái Lan. Triển lãm thu hút rất đông người xem, đặc biệt là giới trẻ yêu thích lịch sử, văn hoá của các nền văn minh trên thế giới.

