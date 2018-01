Ngày mai miền Bắc đón không khí lạnh

Nhiệt độ cao nhất ngày mai ở Hà Nội xuống dưới 23 và sẽ giảm mạnh từ 29.1 khi không khí lạnh cường độ mạnh tràn về.

Lục địa Trung Quốc đang có một khối không khí lạnh di chuyển về phía Việt Nam, dự báo sáng mai tràn đến vùng núi Bắc Bộ, đến trưa và chiều mai thì ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh phía Đông, gồm cả Hà Nội.

Theo chuyên gia khí tượng, đợt không khí lạnh vào ngày mai 26.1 mới là phần rìa của khối khí lạnh rất mạnh đang tồn tại ở Trung Quốc. Khối lạnh tràn xuống lại chủ yếu lệch đông, tức là phần rét nhất trôi ra biển.

Vì thế, ngày mai khu vực giảm nhiệt nhiều nhất là Đông Bắc Bộ, có mưa nhiều nơi. Mức nhiệt cao nhất ở Hà Nội và vùng đồng bằng xuống dưới 23 độ C, giảm khoảng 5 độ so với hôm nay. Từ chiều và đêm mai, khu vực này chuyển lạnh, phổ biến 16-19, vùng núi có thể dưới 15 độ C.

Từ 29.1, miền Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ trải qua đợt rét đậm, rét hại diện rộng. Ảnh: Ngọc Thành.

Trong ngày 27-28.1, khối không khí lạnh ổn định dần, Bắc Bộ vẫn còn những cơn mưa nhỏ, nhưng nhiệt độ đi ngang, trung bình ngày dưới 21.

Từ ngày 29.1 trở đi, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ đón đợt không khí lạnh mạnh hơn, gây rét đậm, rét hại (trung bình ngày lần lượt từ 15 và 13 độ C trở xuống), vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá.

Ngư dân đánh cá cần đặc biệt chú ý bởi từ trưa và chiều mai, vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5-6, biển động. Bắc biển Đông (gồm vùng biển phía bắc quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh.

Dự báo đợt rét đậm, rét hại kéo dài đến ngày 2.2.

Đợt rét đậm, rét hại gần đây nhất là ngày 8-12.1, trong đó ngày 9.1 có tới 21 tỉnh thành ghi nhận nhiệt độ dưới 10, thấp nhất là Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xuống âm 0,3 độ C. Băng giá xuất hiện nhiều nơi, riêng đỉnh Fansipan có tuyết.