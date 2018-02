Nghệ An: Hàng nghìn người rồng rắn xếp hàng làm thủ tục XKLĐ

(Dân Việt) Những ngày làm việc đầu năm Mậu Tuất 2018, hàng nghìn người dân Nghệ An xếp hàng dài ở Phòng Quản lý xuất nhập cảnh làm hộ chiếu, giấy thông hành xuất ngoại.

Phóng viên Dân Việt đã có mặt tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA72) Công an tỉnh Nghệ An và ghi nhận lượng người đến làm hộ chiếu, giấy thông hành tăng đột biến so với ngày thường.

Hầu hết, người dân đến làm hộ chiếu, giấy thông hành để đi làm việc ở các thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Nga, Malaysia…

Mặc dù lượng người khắp các huyện đổ về làm thủ tục rất đông nhưng công tác tổ chức tốt, sắp xếp khoa học nên cảnh tượng chen lấn, tranh chỗ tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh không còn xảy ra như những năm trước.

Hai ngày làm việc đầu năm đã có khoảng 1.000 - 1.500 người tới làm thủ tục xuất nhập cảnh. Ảnh: Lê Tập

Anh Nguyễn Văn Hùng (huyện Diễn Châu) cho hay: “Ăn rằm tháng Giêng xong tôi sẽ sang Lào làm ăn. Tôi cứ sợ đông người, thủ tục phức tạp, sợ tận ngày không có hộ chiếu mà đi. Nhưng không ngờ, được sự hướng dẫn của các cán bộ, chưa đầy 30 phút tôi đã làm xong”.

Nhiều người dân ở Nghệ An tới Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Nghệ An để làm thủ tục cấp, đổi hộ chiếu và giấy thông hành. Ảnh: Lê Tập

Trao đổi với PV Dân Việt, Đại úy Ngô Xuân Mạnh - Phó Đội trưởng Đội Tham mưu Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Nghệ An cho biết: “Những ngày đầu năm, lượng người đến làm thủ tục đi xuất khẩu lao động, đi làm ăn ở nước ngoài, làm thủ tục đổi hộ chiếu ở đơn vị tăng đột biến. Từ hôm qua, có khoảng 1.000 – 1.500 người đến làm thủ tục (trong đó khoảng 850 người cấp hoặc đổi hộ chiếu, còn lại làm giấy thông hành)”.

Đại úy Mạnh cho biết thêm: “Năm nay, người dân trước lúc tới trụ sở PA72 làm thủ tục có thể đăng ký tờ khai điện tử bằng cách truy cập vào địa chỉ Xuatnhapcanh.gov.vn. Đây là điểm mới so với trước đây và giúp giảm bớt thời gian làm thủ tục. Công an Nghệ An áp dụng đăng ký tờ khai điện tử từ tháng 7.2017 và là một trong 3 địa phương đầu tiên của cả nước triển khai ứng dụng này”.