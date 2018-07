Nghệ An: Mưa lũ cô lập nhiều nơi, đánh sập cả trường tiểu học

(Dân Việt) Do ảnh hưởng bởi hoàn lưu sau bão trong những ngày qua, tại địa bàn miền núi huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng. Lượng nước từ các khe suối đổ về làm các sông Nậm Mô, Nậm Nơn trên địa bàn dâng cao khiến hàng trăm nhà dân bị cô lập, trong đó một trường tiểu học bị nước lũ đánh sập.

Chiều 21.7, trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Hồng Hoa - Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết: "Trên địa bàn mấy ngày qua xảy ra mưa lớn và rất lớn khiến nước từ các khe suối dồn về nhanh, nhiều trường học trên địa bàn của huyện bị hư hại nghiêm trọng. Đặc biệt, trường Tiểu học Mường Ải bị lũ cuốn sập hầu như hoàn toàn. Rất may, có các chiến sĩ Đồn biên phòng Mường Típ đã kịp thời có mặt sơ tán học sinh và giáo viên, cũng như di chuyển các vật dụng thiết yếu của nhà trường đến nơi an toàn".

Trường Mầm non Mường Ải, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) có nguy cơ bị nước lũ cuốn trôi. Ảnh: Cảnh Thạch

Trong khi đó, tuyến đường từ thị trấn Mường Xén vào Mường Ải, Mường Típ (huyện Kỳ Sơn) đang bị ách tắc do nước lên quá nhanh tại đập tràn khu vực bản Cánh, xã Tà Cạ. Khu vực này bị cô lập hoàn toàn.

Đến thời điểm này, trời tiếp tục mưa to, lũ từ thượng nguồn đổ về dâng cao làm ngập gần 1km đường từ bản Cầu Tám vào bản Bình Sơn 1, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An). Hàng trăm hộ dân nơi đây bị cô lập.

Trường Tiểu học Mường Ải bị hư hỏng. Ảnh: Cảnh Thạch

Để hỗ trợ các hộ dân bị mưa lũ gây sạt lở nhà phải di dời đến vị trí mới bớt phần khó khăn, Đồn BP cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, BĐBP Nghệ An đã trích một phần kinh phí của đơn vị mua lương thực, nước uống và cử cán bộ đến từng nhà tặng cho các hộ dân trên địa bàn.

Đồn biên phòng Nậm Cắn đã hỗ trợ lương thực cho 7 hộ/35 nhân khẩu.

Được biết, hiện tại huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), có nhiều nơi bị cô lập bởi mưa lũ, sạt lở đất đá khiến nhiều tuyến đường liên xã bị ách tắc.