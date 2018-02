Nghẹn ngào người mẹ ôm con gái 7 tuổi mất vì ung thư và nói: "Con tặng lại ánh sáng cho bạn khác nhé"

Theo ông Nguyễn Hữu Hoàng, đây là 1 trong 2 trường hợp nhỏ tuổi nhất hiến tặng giác mạc. Trước đó, năm 2010, Ngân hàng Mắt cũng từng nhận giác mạc của một bé trai 6 tuổi ở Ninh Bình. Cháu bé mất trong một tai nạn giao thông và gia đình quyết định hiến giác mạc của cháu. Thống kê cho thấy trên cả nước có trên 30.000 người và riêng tại Bệnh viện Mắt Trung ương hiện có 1.000 người đang sống trong cảnh mù lòa do bệnh lý giác mạc và cần được thực hiện phẫu thuật ghép giác mạc. Do nguồn giác mạc vô cùng khan hiếm nên số người hiến giác mạc thời gian qua mới chỉ đáp ứng được một phần rất nhỏ so với nhu cầu thực tế.