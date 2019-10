Nghi can đập phá hàng loạt ôtô, xe máy rồi cướp tiệm vàng đã tử vong

Nghi ngờ đối tượng cầm dao đập phá hàng loạt ô tô, xe máy, cây ATM, cướp tiệm vàng bị tâm thần, chính quyền xã đã khống chế và đưa đến Bệnh viện Tâm thần Trung ương giám định và điều trị. Gần chục ngày sau, người này đã tử vong tại bệnh viện.

Ngày 3/10, theo thông tin từ UBND xã Đắk Wer (Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông), Nguyễn Văn Vinh (SN 1988, trú tại thôn 2, xã Đắk Wer), nghi can có biểu hiện tâm thần bị bắt giữ vì có hành vi gây rối an ninh trật tự, phá hoại tài sản và trộm cắp đã tử vong.

Hiện cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể Nguyễn Văn Vinh cho gia đình tổ chức mai táng.

Theo đó, ngày 22/9, Nguyễn Văn Vinh đã vào nhà một người dân lấy trộm một dàn karaoke, sau đó đem chiếc tivi ra bán được 600.000 đồng rồi đi uống rượu.

Cùng ngày, sau khi say xỉn, Vinh đã quậy phá khắp khu vực chợ Nhân Cơ (xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp). Thấy Vinh hung hăng, trên tay lại cầm một con dao phay loại lớn, la hét, đập phá các vật dụng, phương tiện giao thông nên mọi người không dám ngăn cản. Người dân liền gọi lực lượng công an xã Nhân Cơ lên để khống chế nhưng do đối tượng quá hung hăng, liều lĩnh; công cụ hỗ trợ (súng bắn đạn cao su) của công an xã lại hỏng nên không thể ngăn cản được.

Một chiếc xe ô tô bị đối tượng Vinh dùng dao chém hư hỏng.

Vinh đã cầm dao chém, đập phá phần đầu của 17 chiếc xe gắn máy các loại; chém bể cửa kính, kính chắn gió của 4 chiếc ô tô; đập bể kính của nhà để cây ATM. Sau đó, đối tượng Vinh chạy sang tiệm vàng gần đó để đập phá tủ kính, cướp một nắm gồm các loại dây chuyền, nhẫn vàng và định chạy trốn.

Tại thời điểm xảy ra sự việc, ông Lê Quang Trường, Chủ tịch UBND xã Nhân Cơ phát hiện, dùng xe ô tô ép Vinh vào một góc tường nhà và cùng công an khống chế và bắt giữ được đối tượng. Sau đó, đối tượng được đưa đi Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 giám định, điều trị.

Người nhà của Vinh cho biết, ngày 1/10, Vinh đã tử vong tại bệnh viện. Nguyên nhân ban đầu được xác định là đột tử.