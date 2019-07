Nghi vấn 3 nguyên nhân khiến sản phụ 26 tuổi chết bất thường

Kết luận kiểm thảo tử vong của Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn thừa nhận, việc ghi chép hồ sơ bệnh án còn thiếu sót, chưa đầy đủ và đúng trình tự. Thuốc Lipovenoes có sử dụng cho người bệnh chưa được ghi trong tờ điều trị (lý do chưa ghi là do tập trung xử lý chuyển viện, sau đó hồ sơ đã được niêm phong bởi cơ quan Công an) nhưng có thể hiện trong phần ghi chép của điều dưỡng và phiếu xuất thuốc. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định Lê Quang Hùng cho biết, Sở Y tế sẽ thành lập Hội đồng chuyên môn để xem xét, đánh giá về trường hợp tử vong của sản phụ Liễu và tiến hành thu thập tài liệu, bao gồm kết quả giám định pháp y. Sau khi có ý kiến của Hội đồng chuyên môn, Sở Y tế sẽ tiến hành kiểm điểm, kỷ luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm (nếu có) và tiếp tục báo cáo Bộ Y tế, UBND tỉnh Bình Định.