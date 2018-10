Nghi vấn "bảo kê" ở chợ Long Biên: Thứ trưởng Bộ Công an lên tiếng

(Dân Việt) Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an khi trả lời báo chí đã nói, vụ việc xảy ra ở chợ Long Biên là không thể chấp nhận. Nếu phóng viên báo chí có thông tin đầy đủ, chính xác về sự tiêu cực “chống lưng” của lực lượng công an thì cung cấp cho cơ quan công an để xử lý.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an (ảnh IT) Chiều tối nay (1.10), tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9, báo chí đã đặt câu hỏi với đại diện UBND TP. Hà Nội xung quanh vụ tiêu cực ở chợ Long Biên. Năm 2008, các tiểu thương kinh doanh ở chợ Long Biên đã có đơn tố cáo tiêu cực tại đây, tuy nhiên đơn của họ lại bị lộ ra ngoài dẫn tới bị các đối tượng xấu đe dọa, uy hiếp. Cả một quá trình dài tiêu cực không được làm rõ, có hay không sự “chống lưng” của lực lượng chức năng? Trả lời việc này, ông Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP. Hà Nội cho biết: Việc liên quan đến tiêu cực ở chợ Long Biên được báo chí phản ánh, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã có chỉ đạo rất quyết liệt. “Quan điểm là dứt khoát phải xử lý nghiêm theo pháp luật, không có vùng cấm. Bất cứ một tổ chức, cá nhân nào “bảo kê” thì đều phải xử lý nghiêm minh”, ông Sửu nói. Phó Chủ tịch thường trực UBND TP. Hà Nội thông tin thêm, trên địa bàn thành phố hiện có gần 500 chợ, hơn 110 siêu thị, hiện vẫn hoạt động, phục vụ nhân dân trong hoạt động thương mại, dịch vụ bình thường, các hoạt động kinh doanh cũng diễn ra bình thường. “UBND TP. Hà Nội cũng đã chỉ đạo tăng cường trách nhiệm của Ban Quản lý các chợ, UBND phường, Công an phường để đảm bảo hoạt động bình thường của các chợ, siêu thị. Nếu chỗ nào để xảy ra sai phạm, có phản ánh như ở trường hợp ở chợ Long Biên thì sẽ phải xử lý nghiêm”, ông Nguyễn Văn Sửu nhấn mạnh. Trả lời bổ sung thêm về vụ việc này, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đã nói, vụ việc xảy ra ở chợ Long Biên, Hà Nội là không thể chấp nhận. "Báo chí đặt câu hỏi về việc có hay không sự “chống lưng” của lực lượng công an, nếu phóng viên báo chí có thông tin đầy đủ, chính xác thì cung cấp cho cơ quan công an để xử lý. Hiện vụ việc này Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra. Bộ Công an cũng chỉ đạo khẩn trương điều tra xác minh vụ việc ở này để đưa ra xử lý theo đúng quy định của pháp luật”, Trung tướng Sơn nhấn mạnh. Thứ trưởng Bộ Công an cũng cảm ơn báo chí,đặc biệt là VTV đưa thông tin tiêu cực ở chợ Long Biên, đây là vấn đề cần thiết trong quá trình đấu tranh phòng, chống tội phạm. Trong ngày hôm nay, Cơ quan CSĐT – Công an TP. Hà Nội đã thông tin việc quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra vụ việc có dấu hiệu tội phạm “cưỡng đoạt tài sản” xảy ra tại chợ Long Biên. Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP. Hà Nội, Cơ quan CSĐT đã nhận được đơn của người dân tố giác một số đối tượng có dấu hiệu hoạt động thu tiền bến bãi trái pháp luật của những người làm ăn buôn bán tại khu vực chợ Long Biên. Giám đốc Công an TP. Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an quận Ba Đình tập trung điều tra, làm rõ hoạt động cưỡng đoạt tài sản để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Sau khi nghiên cứu, xem xét thấy có dấu hiệu hoạt động vi phạm pháp luật, ngày 30.9, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” xảy ra tại chợ Long Biên. Liên quan đến vụ việc này, UBND quận Ba Đình đã tạm đình chỉ công tác đối với một Phó Ban quản lý chợ và chỉ đạo Ban quản lý chợ tạm dừng hoạt động của 2 đội bốc xếp hàng hóa tại chợ Long Biên.

