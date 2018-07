Nghi vấn về điểm thi cao bất thường của thí sinh ở Hoà Bình

Chiều 19.7, trong buổi trả lời phỏng vấn Dân Việt, ông Bùi Trọng Đắc, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Hòa Bình khẳng định không có chuyện gian lận trong chấm thi THPT ở Hoà Bình. Ông này cũng khẳng định sẵn sàng chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình và Bộ trưởng GDĐT về việc này. "Nếu có điều gì bất thường, chúng tôi sẵn sàng chủ động mời Bộ GDĐT về thanh tra, kiểm tra và mời Cục Quản lý chất lượng về chấm lại toàn bộ bài thi của Hòa Bình, ông Đắc nói. Ông Ngyễn Quang Vinh, Trưởng phòng khảo thí, Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình, Tổ trưởng tổ chấm trắc nghiệm cũng khẳng định: “Quá trình diễn ra kỳ thi THPT tại tỉnh Hòa Bình vừa qua được thực hiện rất bài bản, nghiêm túc đúng tinh thần của Bộ GDĐT. Nếu tính điểm trung bình các môn trong kỳ thi THPT Quốc gia tại Hòa Bình so với các tỉnh khác là rất thấp. Hòa Bình chỉ đứng thứ 61/63 tỉnh, thành phố thì không thể nói là cao". Cũng theo ông Vinh, trong quá trình chấm trắc nghiệm, Tổ còn cách ly giống như làm đề thi ở Nhà công vụ của Công an tỉnh Hòa Bình và luôn có sự giám sát chặt trẽ của thanh tra của Bộ, thanh tra của Sở và cán bộ PA 83, Công an tỉnh giám sát.