Ngủ ngon nhé thiên thần nhỏ Hải An, hai người nhờ em đã tìm lại ánh sáng!

(Dân Việt) 2 người sống trong bóng tối nhiều năm đã cực kỳ may mắn khi được tiếp nhận ánh sáng do bé Hải An hiến tặng.

Các bạn cùng lớp tiễn biệt cô gái nhỏ Ngày 26/2, TS.BS Phạm Ngọc Đông - Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết, sau khi hội chẩn 1.000 hồ sơ, các bác sĩ đã chọn được 2 bệnh nhân đủ điều kiện để ghép. Hai bệnh nhân may mắn là cụ bà (73 tuổi) bị sẹo giác mạc. Cụ bà đã nhiều năm nay sống trong bóng tối. Bệnh nhân may mắn thứ hai là nam giới (42 tuổi) bị đục giác mạc di truyền, 8 năm qua không nhìn rõ. Hai bệnh nhân là những người may mắn trong 1.000 hồ sơ chờ ghép giác mạc tại Bệnh viện Mắt Trung ương. Theo đó, giác mạc của bé Hải An có tế bào nội mô tốt, trong. Sau khi ghép mắt của hai bệnh nhân đã có phản ứng tốt. Trước đó, bé Hải An ở Hà Nội vừa bước qua tuổi thứ 7 được 3 tháng nhưng đã phát hiện mắc ung thư thần kinh thể sao từ tháng 9/2017. Vào cuối năm lớp 1, cháu bắt đầu có biểu hiện bất thường, không kiểm soát được hành vi, không nghe lời, sau đau đầu nhiều lên, gia đình đưa vào bệnh viện thì phát hiện bé bị bệnh U thần kinh đệm cầu não lan toả, một căn bệnh hiếm gặp và vô cùng khó khăn để điều trị. Đến trưa 22/2, khi thấy con gái khó qua khỏi, mẹ bé đã gọi điện đến Trung tâm điều phối quốc gia về hiến ghép mô tạng và bộ phận cơ thể người để xin được hiến tạng con, cứu người khác khi bé qua đời. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm đã kết nối với Ngân hàng Mắt và lấy giác mạc của bé để chờ hiến cho người khác. Trước khi bé qua đời, mẹ bé đã nói chuyện với bé về cái chết và việc hiến giác mạc cho bạn khác. “Con tặng lại ánh sáng cho bạn khác nhé. Mẹ tự hào về con”. Người mẹ nói và đặt nụ hôn lên trán con. Hình ảnh ấy khiến những người chứng kiến không sao cầm nổi nước mắt Hành động của bé Hải An và gia đình gây xúc động mạnh và được nhiều người trân trọng. Dù bé không còn nhưng "món quà" bé để lại thực sự là một viên ngọc sáng giữa đời! Tại lễ tang bé Hải An, Bộ trưởng Y tế đã gửi lời tri ân đến bé. “Tôi tin rằng, ở một nơi nào đó, con đang thấy hạnh phúc vì đã làm được một việc tốt và mang lại vô vàn thương yêu cho cuộc sống! Con gái nhỏ Hải An sẽ mãi hiện diện trong tim của cha mẹ con, ông bà con; trong tim của tôi và tất cả mọi người!”, Bộ trưởng Y tế gửi lời tiễn biệt thiên thần nhỏ.