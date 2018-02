Ngủ ngon nhé thiên thần nhỏ tặng ánh sáng cho bạn khác, tiễn biệt em!

(Dân Việt) Đằng sau tấm di ảnh với nụ cười như thiên thần của bé gái 7 tuổi hiến tặng giác mạc khi qua đời là tiếng khóc nghẹn ngào của gia đình, người thân, bạn bè.

Trưa nay (24/2), lễ viếng bé Nguyễn Hải An (7 tuổi) đã diễn ra tại nhà tang lễ Cầu Giấy (Hà Nội). Bé Hải An qua đời ngày 22/2 sau một thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư. Trước khi bé qua đời, mẹ bé đã nói chuyện với bé về cái chết và việc hiến giác mạc cho bạn khác. “Con tặng lại ánh sáng cho bạn khác nhé. Mẹ tự hào về con”. Người mẹ nói và đặt nụ hôn lên trán con. Hình ảnh ấy khiến những người chứng kiến không sao cầm nổi nước mắt. Hành động của bé Hải An và gia đình gây xúc động mạnh và được nhiều người trân trọng. Dù bé không còn nhưng "món quà" bé để lại thực sự là một viên ngọc sáng giữa đời! Do bận đi công tác đột xuất, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã ủy quyền cho ông Nguyễn Đình Anh - Vụ trưởng Vụ truyền thông và Thi đua khen thưởng (Bộ Y tế) đến viếng và đọc lời tiễn biệt của Bộ trưởng gửi đến bé Nguyễn Hải An - cô bé 7 tuổi hiến tặng giác mạc sau khi qua đời ở Hà Nội. Mọi người cùng thắp nhang, làm lễ viếng cầu mong cho linh hồn bé sớm được siêu thoát. Ông Nguyễn Hoàng Phúc - Phó Giám đốc Trung tâm điều phối tạng Quốc gia đến viếng bé Hải An. Tập thể học sinh, phụ huynh và giáo viên lớp 2A6 trường tiểu học Tân Mai (Hoàng Mai, Hà Nội), nơi Hải An đang theo học đến tiễn đưa bé về nơi an nghỉ cuối cùng. Trên tay mỗi em nhỏ cầm một nhành cúc trắng tiễn biệt người bạn dũng cảm. Các em nhỏ đi quanh linh cữu và nhìn mặt bạn lần cuối Hải An ra đi khi tuổi đời còn quá nhỏ để lại nỗi đau đớn khôn xiết trong lòng người thân Những em nhỏ, bạn cùng lớp của Hải An khóc nức nở khi viếng bạn. Tập thể giáo viên trường tiểu học Tân Mai nghẹn ngào vì từ nay lớp học thiếu vắng một học trò ngoan Khoảng 13 giờ chiều, lễ truy điệu của Hải An diễn ra. Theo gia đình, lễ hỏa táng bé Hải An sẽ được diễn ra tại Đài hóa thân Hoàn Vũ (Hà Nội) vào chiều cùng ngày. Đằng sau nụ cười thiên thần của bé Hải An trên di ảnh, là tiếng khóc nghẹn ngào của những người ở lại. Gia đình, người thân, bạn bè tiễn Hải An ra tận cổng của nhà tang lễ.

Tag: hien tang, em be hien tang, thien than, tin tức việt nam, tin viet nam, tin trong ngày, tin tức 24h, tin tức, tin an ninh, tin tức trong ngày, suc khoe, suc khoe 24h, cham soc suc khoe, suc khoe gia dinh, suc khoe doi song, chua benh, cac loai benh, y te, tin tuc, Tin tức 24h