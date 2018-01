Người dân đổ về trung tâm TP.HCM xem chung kết U23 qua màn hình lớn

(Dân Việt) Từ 12h trưa nay (27.1), các địa điểm có màn hình lớn truyền hình trực tiếp trận chung kết lịch sử giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan, ở các quận trung tâm TP.HCM, đã bắt đầu đón dòng người đổ về.

Các màn hình LED "khủng" tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: Q.H.

Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1), đúng 12h trưa nay, công tác lắp âm thanh, ánh sáng... cho hệ thống màn hình chiếu đã hoàn tất. Theo bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, thành phố đã giao Công ty CP Bóng đá TP.HCM tổ chức cho người dân xem trực tiếp trận chung kết U23 Việt Nam - Uzbekistan tại phố đi bộ Nguyễn Huệ vào chiều 27.1. Theo đó, đơn vị này đã bố trí 10 màn hình LED cao 7m, dài 12,5m ngay trong phố đi bộ để người dân và du khách theo dõi.

Các màn hình được phân bố nhiều vị trí, kéo dài gần 700m - từ tượng đài Bác Hồ đến giáp đường Tôn Đức Thắng. Với hệ thống 10 màn hình LED này, sức chứa tại phố đi bộ Nguyễn Huệ có thể lên đến hàng chục nghìn người.

Công tác lắp âm thanh, ánh sáng lúc 11h30.

Anh Nguyễn Minh Tín (Q.3) cho biết: “Nghe nói ở phố đi bộ Nguyễn Huệ có chương trình ca nhạc và trò chơi có thưởng sẽ bắt đầu từ 14 - 15h thì truyền hình trực tiếp nên gia đình tôi bắt taxi Grap từ Q.9 vào đây xem cho... đã. Lâu rồi gia đình mới có dịp đi chơi chung trong một sự kiện ý nghĩa thế này...”.

Trước khả năng trận đấu có thể bị dừng vì bão rơi nhiều, anh Tín cho hay, sáng nay đọc báo cũng nghe có tin này nhưng gia đình vẫn đi trước, nếu trận đấu tiếp diễn thì sẽ cổ vũ hết mình cho U23 Việt Nam; còn nếu không thì cũng có dịp đưa vợ con đi chơi mà.

Theo quan sát của Dân Việt, dọc theo hai bên đường quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ, sinh viên các trường ĐH-CĐ tại TP.HCM và người dân bán cờ đỏ sao vàng rất nhiều. Bạn Hoàng Ngọc Trân (ĐH Luật TP.HCM), cho biết: “Trường em ở sát đây nên tụi em gửi xe ở trường rồi đi bộ qua đây cổ vũ các anh U23 Việt Nam, nhận tiện cũng... bán cờ tổ quốc cho người hâm mộ luôn”.

Một "đại gia đình" đến khu phố đi bộ từ 12h trưa nay.

Theo Ngọc Trân, do lấy được nguồn hàng may cờ khá rẻ ở huyện Nhà Bè nên em cùng các bạn chỉ bán lời 5.000 – 10.000/chiếc để có thêm tiền mua giáo trình. Tuy nhiên, giá cờ cũng rẻ hơn từ 30.000 - 50.000 đồng so với những người đang bán lẻ khác trên đường phố Sài Gòn.

Một du khách mua cờ tổ quốc ủng hộ, cổ vũ cho U23 Việt Nam.

Trong khi đó, tại khu vực Nhà Văn hóa Thanh Niên, khoảng 13h chiều nay, nhiều SV-HS các trường ĐH, CĐ trên địa bàn TP cũng bắt đầu tìm về nơi đây để chờ trận chung kết lịch sử của tuyển Việt Nam. Bạn Trần Tiểu My (ĐH Kinh tế TP.HCM) cho biết: "Trận bóng này tụi em mong đợi mấy ngày nay rồi. Giờ đến sớm để có chỗ gửi xe vì đến sát giờ sẽ không còn chỗ gửi".

"Hôm bán kết, tụi em cũng đến đây cổ vũ cho U23 Việt Nam. Ở đây có màn hình lớn, cũng có nhiều bạn bè cùng chung niềm vui bóng đá, chung sự hâm mộ đội tuyển và cả vì màu cờ sắc áo nên không khí trận đấu vừa sôi nổi, vừa trầm lắng (lúc bị ghi bàn trước) và cả những giọt nước mắt hạnh phúc khi đội tuyển thắng trận. Không khí như vậy mới là bóng đá anh ạ”, My nói.

Các cổ động viên nhí dễ thương đã về Nhà văn hóa Thanh niên

Trong khi đó, tại các trường ĐH-CĐ, không khí chờ đón trận chung kết cũng khá sôi nổi. Tại các trường thuộc hệ thống ĐH Quốc gia TP.HCM, ĐH Công nghiệp TP.HCM, ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM, ĐH Hoa Sen, ĐH Nguyễn Tất Thành... cũng tổ chức dựng các màn hình LED cỡ lớn để cho SV tham gia cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam.

Chuẩn bị màn hình LED tại ĐH Nguyễn Tất Thành.

Tại ĐH Nguyễn Tất Thành, PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, Hiệu trưởng Nhà trường cho biết, ngoài tổ chức màn hình LED cho các em SV xem và cổ vũ đội tuyển, nhà trường quyết định sẽ thưởng 200 triệu đồng cho đội U23 nếu các em đoạt ngôi vô địch.

“Của ít lòng nhiều, đây là số tiền nhà trường, các thầy cô và SV ủng hộ cho đội tuyển với kỳ vọng Việt Nam sẽ làm nên lịch sử chấn động châu lục trong chiều nay”, ông Hùng nói.

Được biết, trước đó ĐH Nguyễn Tất Thành cũng đã tặng 100 triệu đồng cho U23 Việt Nam khi đội đã xuất sắc giành chiến thắng trước U23 Quatar vừa qua.

Trong khi đó, nhiều bệnh viện tại TP.HCM cũng sẵn sàng tổ chức truyền hình trực tiếp cho bệnh nhân xem. Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Giám đốc Nguyễn Trường Sơn, cho biết, đơn vị đã lắp đặt bốn màn hình 40 inches tại tầng trệt khu nhà D để phục vụ bệnh nhân, người nhà đang chữa trị tại đây xem, cổ vũ đội U23 Việt Nam.

“Ngoài ra, bệnh viện cũng chuẩn bị sẵn nước suối, ghế ngồi cũng như tăng cường an ninh. Một chốt cấp cứu trang bị đầy đủ máy móc, thuốc men cũng được lập ngay tại vị trí phát trực tiếp trận đấu, sẵn sàng hỗ trợ người bệnh khi xảy ra sự cố”, ông Sơn nói.

Còn tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, đơn vị này cũng chuẩn bị nhiều màn hình 75 inches, 500 chỗ ngồi, nước uống… ngay dưới sảnh tầng trệt để nhân viên y tế, bệnh nhân và thân nhân xem trận bóng lịch sử của U23 Việt Nam.