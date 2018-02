Người dân đội nắng trở lại TP.HCM để "né" kẹt xe

(Dân Việt) Lo ngại xảy ra kẹt xe trên đường trở về TP.HCM nên nhiều người dân đã chọn cách né giờ cao điểm để về thành phố, bất chấp nắng nóng oi bức.

Ngày 20.2 (tức Mùng 5 Tết) - ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, nhiều người dân đã trở lại TP.HCM để chuẩn bị đi làm trở lại. Tại các cửa ngõ, dòng người liên tục đổ dồn về thành phố, trong đó có nhiều người chọn cách đi lại bằng xe máy. Do lo ngại kẹt xe, nên nhiều người dân đã tranh thủ đi từ khá sớm, bất chấp nắng nóng oi bức.

Người dân trở lại TP.HCM bất chấp thời tiết nắng nóng.

Lượng xe cộ lớn đổ về thành phố sau kỳ nghỉ Tết kéo dài.

Tại cửa ngõ đông bắc thành phố, người dân từ các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Đắk Nông, Đắk Lắk nườm nượp trở lại thành phố qua Quốc lộ 13. Bạn Nguyễn Quang Hà (quê Đắk Nông) cho biết, ngay từ sáng sớm đã cùng nhóm bạn chạy xe máy lên đường, đến đầu giờ chiều mới tới thành phố.

“Đi đường xa nên tụi em chỉ dừng nghỉ 2 lần. Về tới Bình Dương trời đã trưa, nắng nóng nhưng cũng ráng chạy về thành phố cho nhanh kẻo kẹt xe”, Hà nói. Cũng theo Hà, trong ngày có nhiều người cùng đổ dồn về thành phố nhưng do né được giờ cao điểm, người dân đi rải rác nên dễ di chuyển.

Nhiều người ở các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận cũng tranh thủ trở về TP.HCM. “Trời nóng, tới 16h trời vẫn còn nắng nên hôm nay tầm trưa trưa tôi quyết định đi luôn mà không chờ trời mát mới đi. Chịu khó đội nắng chút nhưng đi lại thông thoáng là được”, anh Trần Lập (ngụ Đồng Nai) chia sẻ.

Cửa ngõ đông bắc thành phố khá thông thoáng.

Trong khi đó ở cửa ngõ phía tây thành phố, dòng người từ các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ… tiếp tục rồng rắn về TP.HCM sau kỳ nghỉ Tết kéo dài. Do tuyến TP.HCM – các tỉnh miền Tây đa phần có cự ly ngắn, trung bình nên nhiều người cũng chọn đi lại bằng xe máy. Lường trước được tình hình giao thông phức tạp trên Quốc lộ 1, dễ xảy ra ùn tắc nên nhiều người đã chọn giờ trưa đi để né kẹt xe. Chị Linh (quê Bến Tre) cho biết, hôm qua (19.2) nhiều người thân của chị trở lại thành phố và bị kẹt hàng giờ liền ở khu vực cầu Rạch Miễu. Khoảng 10 giờ trưa nay chị đã tranh thủ trở lại thành phố dù thời gian đi đường chỉ khoảng 3 giờ.

Cửa ngõ phía tây phương tiện đi lại đông nhưng chỉ bị ùn ứ nhẹ.

Nhiều người dân cho biết, dù lượng xe cộ trở lại thành phố đông đúc hơn ngày thường nhưng tuyến Quốc lộ 1 (đoạn đi qua TP.HCM) trong ngày chỉ bị ùn ứ nhẹ tại khu vực cầu Bình Điền, và một số đoạn ở huyện Bình Chánh.

Đón người thân giữa trưa nắng nóng tại bến xe Miền Đông.

Riêng tại các bến xe khách liên tỉnh của thành phố như bến xe Miền Đông, bến xe Miền Tây trong ngày đã tiếp nhận hàng ngàn lượt khách từ các tỉnh đổ về. Đại diện bến xe Miền Tây cho biết, trong những ngày Tết ước tính có hàng ngàn lượt xe đổ về bến, có ngày lượng khách đạt hơn 50 ngàn lượt. Riêng ngày 20.2, lượng xe cộ tiếp tục đổ dồn về bến nhưng tại khu vực bến xe Miền Tây không bị ùn ứ. Phần lớn khách vừa xuống xe có người thân đón hoặc lên xe buýt đi ngay.

Hành khách trở lại thành phố thông qua bến xe Miền Tây.

Tương tự, đại diện bến xe Miền Đông cho biết, trong ngày lượng xe khách đổ dồn về bến cao gấp nhiều lần so với ngày thường. Mặc dù vậy do người dân đi lại vào nhiều thời điểm trong ngày nên tại bến xe Miền Đông giao thông vẫn được đảm bảo, không xảy ra ùn ứ. Dự kiến vào khuya nay (20.2) và rạng sáng mai (21.2) lượng xe về bến tiếp tục đông, chủ yếu là tuyến các tỉnh miền Trung, miền Bắc về TP.HCM. Do đó bến vẫn tiếp tục tăng cường lực lượng thực hiện các phương án giải tỏa khách không để xảy ra ùn ứ.