Người đàn ông lấy mũ bảo hiểm tự đập vào đầu rồi nhảy sông tự tử

(Dân Việt) Nhiều người dân đang lưu thông trên cầu thì phát hiện người đàn ông dừng xe máy rồi dùng mũ bảo hiểm tự đập vào đầu. Sau đó, người đàn ông leo qua lan can cầu nhảy xuống sông Đồng Nai tự tử.

Đến 12h30 ngày 20.1, lực lượng chức năng TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai vẫn đang tích cực tìm kiếm người đàn ông mất tích dưới sông Đồng Nai vào sáng cùng ngày.

Chiếc xe máy của nạn nhân tại hiện trường. Ảnh: C.T

Theo Công an TP.Biên Hoà, khoảng 10h cùng ngày, người đàn ông (khoảng 40 tuổi) điều khiển xe máy mang BKS: 53V6 - 6486, lưu thông trên quốc lộ 1 hướng từ TP.HCM về tỉnh Đồng Nai.

Khi vừa đến giữa cầu Đồng Nai, TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai thì người đàn ông dừng xe máy, bước xuống lấy mũ bảo hiểm tự đập vào đầu mình. Sau đó, người dàn ông leo qua lan can cầu rồi gieo mình xuống sông trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Do sự việc quá nhanh nên người dân không kịp can ngăn.

Nhiều người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc. Ảnh: C.T

Nhận tin báo, Công an TP.Biên Hoà phối hợp cùng các đơn vị liên quan có mặt tìm kiếm người đàn ông. Vụ việc khiến nhiều người dân địa phương hiếu kỳ theo dõi.