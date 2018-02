Người đàn ông tử vong bất thường ở nhà vệ sinh công cộng

(Dân Việt) Qua khám nghiệm hiện trường, tử thi, công an xác định người đàn ông tử vong bất thường trước hiên một nhà vệ sinh công cộng ở TP.Vũng Tàu là do sốc ma tuý.

Ngày 10.2, Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã xác định danh tính cũng như nguyên nhân một người đàn ông tử vong bất thường trước hiên một nhà vệ sinh công cộng ở khu vực.

Theo điều tra, khoảng 10h20 ngày 8.2, người dân ở khu vực phường 7, TP.Vũng Tàu, phát hiện một người đàn ông nằm bất động trước hiên nhà vệ sinh công cộng trên đường Ngô Đức Kế. Mọi người lại gần kiểm tra và đưa ông đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng nạn nhân đã tử vong. Sự việc được trình báo công an địa phương.

Công an khám nghiệm một vụ án trước đó. Ảnh: C.T

Công an TP.Vũng Tàu đã có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ việc. Công an xác định nạn nhân là ông C.T.N (39 tuổi, ngụ phường Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu).

Qua khám nghiệm tử thi, công an xác định ông N tử vong do sốc ma tuý. Công an đã hoàn tất các thủ tục bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.