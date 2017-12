Người đăng cổng chào cạnh hình quần lót trên FB: Tôi đăng cho vui

Trước đó tài khoản Facebook có tên Chương May Mắn đăng nội dung: “Ai đi Cần Thơ, đến chổ (chỗ) này thì nhớ là vừa chui qua rồi ghé vào bên phải là tiệm bán sim số may mắn của iem (em) để mua sim cho may mắn đoá (đó) nghe hôn?!!!". Kèm theo dòng trạng thái này là hình ảnh cổng đường đèn nghệ thuật Xuân Mậu Tuất 2018 tại giao lộ đường 30 Tháng 4 - Quang Trung (quận Ninh Kiều) bên dưới là hình ảnh chiếc quần lót phụ nữ.