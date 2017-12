Người đăng cổng chào cạnh quần lót không muốn sự việc lùm xùm nữa

Ông Chương cho rằng có thể thanh tra sở chỉ mời lên nhắc nhở, nhưng bản thân ông rút kinh nghiệm qua vụ việc này. Ông khẳng định đăng facebook chỉ để cho vui, quảng cáo bán sim chứ không hề muốn sự việc trở thành lùm xùm nữa.

Chủ tài khoản facebook Chương May Mắn đăng ảnh cổng chào đường đèn nghệ thuật ở TP Cần Thơ cùng ảnh quần lót phụ nữ

Ông Chuơng cho biết lý do: "Nếu đến làm việc mà về không nói gì thì cộng đồng mạng sẽ suy diễn là bị đe doạ, còn nếu về công khai hết buổi làm việc thì sẽ làm khó cho thanh tra sở, vì vậy tốt nhất là không đến làm việc

Dù cho rằng mình có quyền từ chối thư mời của Sở Thông tin truyền thông TP Cần Thơ, ông Chương vẫn cho biết nếu sở mời lần thứ 2 hoặc đến cửa hàng bán sim của ông làm việc thì ông sẽ tuân thủ. Nếu có bị phạt hành chính, ông cho biết sẽ đóng tiền rồi kiện sau.

Ông Chương cho rằng có thể thanh tra sở chỉ mời lên nhắc nhở, nhưng bản thân ông rút kinh nghiệm qua vụ việc này. Ông khẳng định đăng facebook chỉ để cho vui, quảng cáo bán sim chứ không hề muốn sự việc trở thành lùm xùm.

Trước đó tài khoản Facebook có tên Chương May Mắn có đăng nội dung: "Ai đi Cần Thơ, đến chổ (chỗ) này thì nhớ là vừa chui qua rồi ghé vào bên phải là tiệm bán sim số may mắn của iem (em) để mua sim cho may mắn đoá (đó) nghe hôn.?!!!".

Kèm theo dòng trạng thái này là hình ảnh cổng chào đường đèn nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018 tại giao lộ đường 30 Tháng 4 - Quang Trung thuộc quận Ninh Kiều, bên dưới là hình ảnh chiếc quần lót phụ nữ rất sexy với hình dạng tương tự.

Vào ngày 25.12, ông Nguyễn Việt Thanh, chánh thanh tra Sở Thông tin - truyền thông TP Cần Thơ, đã ký văn bản mời ông Chung Hoàng Chương, ngụ ở đường 30 Tháng 4, P.An Lạc, Q.Ninh Kiều, là chủ tài khoản trên, đến làm việc vào chiều 28.12.

"Thanh tra Sở Thông tin - truyền thông TP Cần Thơ mời ông Chung Hoàng Chương đến làm việc, liên quan đến việc đăng thông tin sai lệch trên mạng xã hội Facebook (tài khoản có tên Chương May Mắn) về cổng đèn nghệ thuật Xuân Mậu Tuất 2018 của TP Cần Thơ, đoạn đường Hòa Bình và đường 30 Tháng 4", văn bản nêu rõ.

Công văn "mời lên làm việc" của Sở Thông tin Truyền thông thành phố Cần Thơ

Xem thêm: Xã dựng cổng chào hơn 4 tỷ đồng ở Nghệ An