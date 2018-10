Người phụ nữ tự sát bằng kéo trên bàn làm việc tại trụ sở công an?

Liên quan đến vụ “Một phụ nữ chết với vết kéo đâm vào cổ khi công an mời làm việc”, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ninh Hòa cho biết người phụ nữ này nhập viện với 6 vết thương nguy kịch, tử vong sau 30 phút cấp cứu.

Đó là nạn nhân Huỳnh Thị Nhung (SN 1973, ngụ thôn Tân Khánh 2, xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa). Hiện thi thể người phụ nữ được lưu lại nhà tang lễ để cơ quan điều tra khám nghiệm tử thi.

Bác sĩ Lê Quang Lệnh, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ninh Hòa, cho biết khoảng 22 giờ 50 phút đêm 13.10, bà Huỳnh Thị Nhung được một nhóm người đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nhóm người này cho biết nạn nhân tự sát bằng kéo. Ghi nhận ban đầu, bệnh nhân Nhung bị hôn mê sâu, thở ngáp, tứ chi lạnh, da và niêm mạc nhợt. Bác sĩ không bắt được mạch, điện tim nhịp nối, nghe rời rạc. Bệnh nhân có 6 vết thương, trong đó có 5 vết thương sâu. Cụ thể: bệnh nhân có 3 vết thương vùng dưới ức trong đó 2 vết thương sắc gọn, rộng 1 -1,5cm và 1 vết nhỏ. Vùng ngực có 2 vết thương rộng 1,5 cm, sắc gọn. Vùng cổ có 1 vết thương sâu.

Nhiều người đến chia buồn với gia đình bà Nhung.

"Máu chảy ướt đẫm áo, khi đưa qua bệnh viện thì chỉ rỉ máu. Kíp trực đã tiến hành cấp cứu, hồi sức tích cực, truyền dịch, xử lý thuốc nhưng không hiệu quả. Khoảng 30 phút sau bệnh nhân tử vong. Khả năng năng vết thương nặng ở cổ và ngực vì liên quan đến tim, tổn thương mạch máu lớn"- bác sĩ Lệnh cho biết.

Liên quan đến cái chết của bà Huỳnh Thị Nhung, chiều 15.10, ông Nguyễn Trọng Chinh (chồng bà Nhung), cho biết chiều 13.10, bà Nhung hoàn toàn khỏe mạnh. Sau khi công an lập biên bản vì liên quan đến việc kinh doanh dịch vụ lưu trú, bà Nhung bị công an đưa lên xe cảnh sát giao thông. Đến khoảng 8 giờ sáng 14.10, gia đình nhận được tin báo của chính quyền xã Ninh Sim. "Khi đưa vợ tôi đi, công an không cho người nhà đi theo. Họ nói yên tâm đi xuống dưới đó rồi mai mới làm việc. Có gì mai tôi xuống. Vậy mà trong đêm đó thì xảy ra sự việc luôn…"- ông Chinh nghẹn giọng.

Anh Nguyễn Đại Tôn, con trai bà Nhung, cho biết: "Khi khám nghiệm tử thi họ không cho người nhà vô mà chỉ ở ngoài. Khi đó thấy mẹ như vậy em không còn lý trí gì hết. Nói sao thì nghe vậy. Trước khi xảy ra sự việc, mẹ còn nói chuyện với em bình thường, tâm trạng vui lắm. Cơ quan chức năng nói là khi đang điều tra thì mẹ chụp kéo trên bàn làm việc tự sát. Kéo trong cơ quan, dùng để cắt giấy. Bây giờ phải lo cho mẹ đã…"- anh Tôn khóc.

Theo anh Tôn, đến nay người nhà vẫn chưa được cơ quan chức năng, giải thích, đưa ra chứng cớ gì để chứng minh sự việc bà Nhung tự sát. Người nhà bà Nhung băn khoăn về khả năng của một người tự sát có thể đâm vào cơ thể mình 6 vết thương, trong khi lại đang ngồi làm việc với cơ quan công an.

Chiều cùng ngày, trung tá Nguyễn Trọng Thống, Đội trưởng đội Tổng hợp, Công an thị xã Ninh Hòa, cho biết vụ việc đã được chuyển hồ sơ vụ việc lên Công an tỉnh Khánh Hòa xử lý nên không cung cấp bất cứ thông tin gì liên quan đến vụ việc.

Đại tá Nguyễn Khắc Cường, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết: "Vụ việc đã khá rõ rồi. Anh em kiểm tra, bắt vì tổ chức mại dâm rồi mời về công an thì xảy ra sự việc như thế. Hiện nay đã rút hồ sơ để làm rõ". Theo Đại tá Cường hiện nay vụ việc vẫn đang phải chờ kết luận, nhận định ban đầu là tự sát bằng kéo. "Các dấu hiệu của hiện trường xác định như thế nhưng phải chờ kết luận chính thức"- Đại tá Cường nói thêm.