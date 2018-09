Nguyên nhân bất ngờ vụ cháy 19 căn nhà, 2 người chết ở Đê La Thành

(Dân Việt) Ngày 22.9, cơ quan chức năng TP.Hà Nội đã có kết quả bước đầu về vụ hỏa hoạn ở đường Đê La Thành (TP.Hà Nội), cũng như kết quả khám nghiệm đối với 2 thi thể được phát hiện tại nhà ông Nguyễn Thế Hiệp (Hiệp “khùng”).

Cụ thể, cơ quan chức năng nhận định, nguyên nhân ban đầu vụ cháy 19 căn nhà gần bệnh viện Nhi Trung ương là do chập điện. Đáng chú ý điểm cháy xuất phát tại nhà ông Hiệp "khùng" (SN 1947, trú tại tổ 15 cụm 5 phường Ngọc Khánh).

Theo Công an TP.Hà Nội, kết quả pháp y ban đầu nhận định, 2 nạn nhân chết trong vụ cháy gồm một nam và một nữ. Nguyên nhân tử vong là do ngạt khí CO. Những phần còn lại của cơ thể bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao, không phát hiện dấu vết của ngoại lực tác động.

Hai thi thể phát hiện tại khu phòng trọ của ông Hiệp "khùng" là cặp vợ chồng từ Phú Thọ xuống chăm con sơ sinh tại bệnh viện Nhi Trung ương.

Danh tính của hai người này được xác định là vợ chồng anh Tạ Văn Tính (SN 1977) và chị Hà Thị Lành (SN 1977), cùng trú Thanh Sơn (Phú Thọ).

Được biết, ông Hiệp thuê lại 4 nhà của hai chủ hộ khác để cho thuê trọ. Trong các nhà, mỗi tầng được ngăn thành nhiều phòng nhỏ. Cơ quan công an đã mời ông Nguyễn Thế Hiệp lên nhiệm sở để phục vụ công tác điều tra.

Trả lời PV, ông Hiệp thừa nhận đã để xảy ra sai sót trong công tác PCCC.

