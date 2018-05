Nhà mạng ra tối hậu thư, khóa 1 chiều thuê bao di động vào ngày 2.6

Sau 15.5, hai nhà mạng lớn đã đồng loạt thông báo sẽ áp dụng đúng quy định trong việc thực hiện việc bổ sung thông tin thuê bao di động và ảnh chân dung theo đúng Nghị định 49. Thuê bao không bổ sung sẽ bị khóa một chiều vào ngày 2.6.2018, tức sau 15 ngày nhận thông báo.

Chính thức áp dụng khóa SIM 1 chiều

Viettel vừa gửi loạt tin nhắn đầu tiên đến nhóm khác hàng chưa thực hiện xác nhận/bổ sung thông tin và ảnh chụp chân dung theo Nghị định 49/2017/NĐ-CP của Chính phủ để thông báo thời hạn cuối cùng phải bổ sung thông tin thuê bao.

Lượng khách hàng đến đăng ký lại thông tin thuê bao di động đã giảm hẳn so với trước đó.

Như vậy căn cứ theo quy định của Chính phủ, Viettel cho biết, các thuê bao đầu tiên có thể bị tạm ngừng cung cấp dịch vụ một chiều là vào ngày 2.6.2018 (15 ngày kể từ ngày đầu tiên gửi thông báo) nếu người dùng không hoàn thành việc chuẩn hóa thông tin thuê bao di động.

Trước đó, VinaPhone cũng cho biết tương tự, kể từ 16.5, nhà mạng này cũng sẽ áp dụng đúng quy định, tiến hành khóa SIM theo đúng quy trình thông báo của Bộ Thông tin và Truyền thông. Tức người dùng nhận đủ thông báo mà không đi cập nhật sẽ bị khóa 1 chiều. Trong đó, nhà mạng sẽ nhắn 5 tin nhắn liên tục ít nhất 5 ngày và mỗi ngày ít nhất một lần yêu cầu cá nhân, tổ chức thực hiện bổ sung, cập nhật thông tin thuê bao. Sau 15 ngày không bổ sung thông tin sẽ bị khóa 1 chiều thuê bao di động.

Trong khi đó, phía nhà mạng MobiFone cũng chưa có động thái nào trong việc khóa SIM của người dùng chưa bổ sung thông tin theo quy định. Nhà mạng này nói rằng đang chia theo đợt để bổ sung thông tin cho từng nhóm đối tượng khác nhau.

Phân lớp để nhắn tin và chủ động gia hạn nếu gặp khó

Viettel cho biết thời gian qua đã tổ chức phân lớp khách hàng theo khu vực và đối tượng để nhắn tin. Với biện pháp này, mỗi khách hàng của Viettel sẽ có thời hạn cập nhật thông tin khác nhau và được thông báo đầy đủ qua tin nhắn để chủ động thực hiện qua các kênh online nhà mạng cung cấp hoặc đến trực tiếp các cửa hàng bổ sung.

Đại diện Viettel cho biết thêm, điểm mới trong công tác hỗ trợ khách hàng thực hiện Nghị định 49 của nhà mạng này là trong trường hợp thuê bao bị tạm ngừng cung cấp dịch vụ một chiều, khách hàng vẫn có thể tự gia hạn thời gian cập nhật thông tin nếu khách hàng gặp trường hợp bất khả kháng, không thể chuẩn hóa thông tin thuê bao trong thời hạn quy định. “Thời gian gia hạn là 3 ngày sau khi thuê bao bị khóa 1 chiều để khách hàng thu xếp thời gian hoàn thành việc cập nhật thông tin thuê bao. Việc gia hạn được thực hiện trong 1 lần duy nhất thông qua ứng dụng My Viettel, nhắn tin hoặc gọi tổng đài miễn phí 18008098 của chúng tôi”, đại diện Viettel nhấn mạnh.

Đại diện nhà mạng này cũng khuyến nghị khách hàng dành thời gian để bổ sung thông tin ngay sau khi nhận được tin nhắn thông báo để giữ liên lạc được thông suốt và bảo đảm quyền lợi của mình.

Các nhà mạng đang tích cực bổ sung thông tin và ảnh chân dung cho các thuê bao di động.

Về phía MobiFone, nhà mạng này cũng cho biết, họ đang triển khai mời khách hàng cập nhật thông tin thuê bao trong nhiều đợt để giảm tải và phục vụ tốt hơn. Các thuê bao được MobiFone gửi tin nhắn mời cập nhật thông tin sẽ được ưu tiên cập nhật trước, thuê bao không nhận được tin nhắn mời cập nhật tiếp tục yên tâm sử dụng dịch vụ bình thường để không tạo áp lực tăng tải lượng khách hàng giao dịch trên các kênh.

MobiFone cũng nói rằng, nhà mạng này vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ khách hàng cập nhật, đăng ký thông tin thuê bao tại hệ thống cửa hàng chính thức và các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông do MobiFone ủy quyền. Về việc tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông đối với các thuê bao chưa đăng ký, cập nhật thông tin theo quy định của Nghị định 49, MobiFone sẽ thực hiện theo đúng hướng dẫn của các cơ quan chức năng cũng như Bộ Thông tin Truyền thông và sẽ gửi tin nhắn thông báo chi tiết đến từng khách hàng cụ thể.

Hiện tại hầu như các nhà mạng lớn tại Việt Nam đều mở rộng nhiều kênh để tiếp nhận thông tin, bổ sung cho khách hàng. Ngoài kênh cửa hàng, siêu thị, đại lý ủy quyền và các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông, các nhà mạng cũng đã tổ chức đội lưu động đi đến các bệnh viện, trường học, chợ phiên, khu công nghiệp, khu chế xuất, các xã/thôn để phục vụ khách hàng tận nơi. Đồng thời, hỗ trợ cập nhật thông tin thông qua các website lẫn ứng dụng riêng của các nhà mạng.

Đại diện Viettel cho biết, Viettel các tỉnh/TP cũng sẽ phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các điểm cập nhật thông tin thuê bao ngay tại địa bàn xã/huyện/thôn bản. Cùng với các kênh cập nhật thông tin khác như ứng dụng di động My Viettel, wapsite, hiện nay mỗi ngày Viettel đang tiếp nhận hơn 300.000 giao dịch bổ sung thông tin thuê bao. Trong đó, ứng dụng My Viettel là kênh được nhiều khách hàng lựa chọn để bổ sung các thông tin còn thiếu do tính tiện lợi, có thể thực hiện ngay tại nhà.