Nhậu xong thách nhau bơi qua sông, 1 người bị nước cuốn mất tích

4 thanh niên ngồi nhậu trên bờ sông Đạ Quay (thuộc xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) thì 2 người thách nhau thi bơi qua sông, không may 1 người bị nước cuốn trôi mất tích.

Ngày 30/8, Công an huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) cho biết nạn nhân mất tích do nước cuốn trôi trên sông Đạ Quay vẫn chưa tìm thấy. Hiện lực lượng Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng (đóng tại huyện Đạ Tẻh) đang được huy động cùng người dân địa phương tìm kiếm.

Phạm vi tìm kiếm đang được triển khai kéo dài hàng chục km trên sông Đạ Quay chảy qua các địa bàn các xã Hà Lâm, Đạ Tồn, Đạ Oai, xã Mađaguôi và thị trấn Mađaguôi.

ực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích trên sông Đạ Quay.

Tuy nhiên, hiện tại do những ngày qua do ảnh hưởng cơn bão số 4, tỉnh Lâm Đồng xảy ra mưa lớn khiến nước sông Đạ Quay dâng cao và chảy xiết gây rất nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Trước đó, vào chiều 28/8, anh Nông Trung Hải (34 tuổi, ngụ tại thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai) cùng 3 người bạn tại địa phương rủ nhau đến nhậu bên bờ sông Đạ Quay (thuộc địa phận thôn 1, xã Hà Lâm).

Nhậu được một lúc, thì anh Hải và 1 người bạn (chưa rõ danh tính) thi nhau cùng bơi qua sông Đạ Quay. Trong lúc bơi, khi ra giữa dòng sông thì anh Hải bị nước nhấn chìm cuốn trôi mất tích. Người bơi thi cùng anh Hải may mắt bơi được vào bờ nên thoát nạn.