Nhiều khách sạn, nhà hàng xem nhẹ việc phòng chống tác hại của thuốc lá

(Dân Việt) Mặc dù Luật Phòng chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) đã có hiệu lực 6 năm, nhưng thực tế việc triển khai còn nhiều hạn chế. Vừa qua Ban chỉ đạo PCTHTL của Bộ Công an và Quỹ PCTHTL - Bộ Y tế đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá tại các nhà hàng khách sạn trên địa bàn Hà Nội.

Hàng loạt nhà hàng, khách sạn bị xử phạt

Mở đầu cho cuộc kiểm tra, sáng 19/9, đoàn kiểm tra đã làm việc tại 4 nhà hàng, khách sạn thuộc khu vực quận Hai Bà Trưng. Trong số 4 đơn vị được kiểm tra, có một đơn vị đã bị xử phạt do chưa treo biển cấm hút thuốc tại hành lang, phòng ngủ.

Tại khách sạn Azumaya, đoàn kiểm tra và phát hiện dù có treo biển cấm hút thuốc nhưng các biển báo này khá bé, mờ, và treo ở những nơi khuất mắt, số biển treo chưa đầy đủ. Khách sạn chỉ bố trí treo biển báo từ tầng 1-8, từ tầng 9-10 không có biển báo. Khách sạn cũng chưa bố trí được khu vực hút thuốc riêng cho khách có nhu cầu. Trước những vi phạm này, đoàn kiểm tra đã lập biên bản, xử lý vi phạm đơn vị này với số tiền 8 triệu đồng. Đồng thời, đoàn kiểm tra cũng ban hành kiến nghị, đề nghị khách sạn bổ sung biển báo, có phòng riêng cho khách hút thuốc.

Bà Doãn Thị Nhài - quản lý của khách sạn Azumaya cho biết, đơn vị sẽ chấp hành Luật PCTHTL, đồng thời hoàn thiện những kiến nghị của đoàn kiểm tra.

Kiểm tra công tác thực thi Luật PCTHTL tại khách sạn Ngọc Trai (Hà Nội). (ảnh: Tạ Nguyệt)

Chiều cùng ngày, đoàn đã tới kiểm tra tại quận Thanh Xuân. Tại khách sạn Thể Thao (phố Lê Văn Thiêm), đoàn kiểm tra đã phát hiện khách sạn này có những vi phạm trong việc thực hiện không treo biển có chữ hoặc ký hiệu cấm hút thuốc lá tại nơi cấm hút thuốc. Ngoài ra, qua kiểm tra, đoàn còn phát hiện có khách hàng hút thuốc trong khuôn viên của khách sạn và đã xử phạt cá nhân này 200.000 đồng.

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, quyết liệt, đoàn kiểm tra đã bước đầu xử lý các vi phạm Luật PCTHTL trong nhà hàng khách sạn. Đồng thời qua đó kiến nghị, cảnh báo các đơn vị phải nâng cao ý thức chấp hành luật.

Tiếp tục nhân rộng thanh kiểm tra

Ông Hoàng văn Trụ - Trưởng phòng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TP.Hà Nội, cho biết, đây là lần đầu tiên đơn vị phối hợp với Quỹ PCTHTL - Bộ Y tế tiến hành kiểm tra các đơn vị nhà hàng khách sạn về việc chấp hành luật. Trước đây Công an TP.Hà Nội có kiểm tra nhưng tần suất kiểm tra ít, chủ yếu chỉ dừng lại ở việc nhắc nhở, chưa có xử phạt.

Trong 2 ngày 19 - 20/9, Công an 3 quận Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Cầu Giấy (TP.Hà Nội) đã phối hợp Ban chỉ đạo PCTH thuốc lá Bộ Công an và Quỹ PCTHTL (Bộ Y tế) tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá tại các nhà hàng, khách sạn. Qua kiểm tra 12 đơn vị, đoàn tiến hành kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính với 8 đơn vị vì không treo biển cấm hút thuốc lá trong phòng khách sạn; không đưa nội dung về PCTHTL trong nội quy khách sạn; để xảy ra hành vi hút thuốc tại địa điểm cấm hút thuốc lá trong nhà hàng, khách sạn...

“Sau đợt kiểm tra bước đầu khá thành công, Ban chỉ đạo PCTHTL của Bộ Công an sẽ tiếp tục chỉ đạo công an quận, huyện, phường, xã chủ động tuyên truyền, nhắc nhở, đôn đốc các đơn vị như: Trường học, bệnh viện, cơ quan, nhà hàng, khách sạn... thực hiện Luật PCTHTL một cách toàn diện” - ông Trụ nói.

Đại diện Cục Y tế - Bộ Công an cũng cho rằng, thực tế trong nhiều lần kiểm tra ở các địa phương trong cả nước, đoàn cũng rất khó để xử lý các trường hợp vi phạm vì đơn vị này không có chức năng xử phạt. Chỉ khi phối hợp cùng với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đi kiểm tra thì các vụ vi phạm mới bị xử lý.

Tính riêng trong năm 2018, Ban chỉ đạo PCTHTL Bộ Công an đã kiểm tra tại hơn 400 đơn vị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, TP.Hải Phòng. Dự kiến, trong tháng 10/2019, Ban chỉ đạo PCTHTL Bộ Công an sẽ phối hợp Công an TP.HCM và Công an tỉnh Quảng Trị tăng cường kiểm tra việc thực hiện Luật PCTHTL tại 2 địa phương này.