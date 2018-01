Nhiều lao động tự do vào tổ chức khủng bố "Chính phủ VN lâm thời"

(Dân Việt) Ngoài 4 đối tượng cầm đầu, chỉ huy hoạt động của tổ chức khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời", tổ chức này còn rất nhiều các thành viên khác tham gia vào các hoạt động phi pháp.

Theo thông tin từ Bộ Công an, căn cứ pháp luật Việt Nam và quốc tế, Bộ Công an thông báo tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" là tổ chức khủng bố. Tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” tiền thân là tổ chức “Tân Dân Chủ”, trụ sở đặt tại 2807 Anaheim, CA 92814, Mỹ; điện thoại 7605233011; trang web: chinhphuquocgia.com, cuutuchinhtri.org, phamvanlong.com, cpqgvnlt.com.

Ngoài các đối tượng cầm đầu là Đào Minh Quân (Đào Văn, SN 27.7.1952 tại Thừa Thiên - Huế, quốc tịch Mỹ, trú tại Santa Ana, California, Mỹ) tự xưng “Thủ tướng” của “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”; Quách Thế Hùng (SN 1.4.1948, trú tại 5386 Somerset St, Los Angeles, California 90032, Mỹ); Kelly Triệu (Triệu Thanh Hoa, SN 1968, quốc tịch Mỹ); Phạm Lisa (Phạm Anh Đào, SN 1979, trú tại 614 Progressive Way, Denmark, South California 29042, Mỹ) thì tổ chức khủng bố này còn rất nhiều thành viên khác.

Lý lịch cá nhân 15 đối tượng là thành viên của tổ chức khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời":

1. Đặng Hoàng Thiện

Đặng Hoàng Thiện (SN 10.11.1992, HKTT ở cư xá Đô Thành, phường 4, quận 3, TP.Hồ Chí Minh) là thành viên tổ chức phản động “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, tham gia vụ đặt bom xăng tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào dịp Lễ 30.4.2017. Tháng 4.2017, Thiện bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”. Tháng 12.2017, Tòa án nhân dân TP.Hồ Chí Minh tuyên phạt Thiện 16 năm tù, 5 năm quản chế.

2. Bùi Công Thành

Bùi Công Thành (SN 6.8.1990, ở phường Linh Đông, quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh, là bảo vệ. Thành là thành viên tổ chức phản động “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, tham gia vụ đặt bom xăng tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào dịp Lễ 30.4.2017. Tháng 4.2017, Thành bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”. Tháng 12.2017, Tòa án nhân dân TP.Hồ Chí Minh tuyên phạt Thành 8 năm tù, 3 năm quản chế.

3. Vũ Mộng Phong

Vũ Mộng Phong (SN 28.8.1971, ở 143 Thôn 2, xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận).. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Tháng 4.2017, bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” theo Điều 84 BLHS. Tháng 12.2017, Tòa án nhân dân TP.Hồ Chí Minh tuyên phạt Vũ Mộng Phong 8 năm tù, 3 năm quản chế về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”, theo Điều 84 BLHS.

4. Trương Tấn Phát

Trương Tấn Phát (SN 21.1.1984, ở phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh, nghề nghiệp: Họa viên kiến trúc xây dựng). Tháng 4.2017, Phát bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”. Tháng 12.2017, Phát bị tuyên 5 năm tù, 3 năm quản chế về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”.

5. Trần Văn No

Trần Văn No (SN 17.5.1984; ở xã Bình Phú, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, là thợ may). Tháng 4.2017, bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”. Tháng 12.2017, Tòa án nhân dân TP.Hồ Chí Minh tuyên phạt Trần Văn No 6 năm tù, 3 năm quản chế.

6. Trần Quốc Lượng

Trần Quốc Lượng (SN 20.1.1991, ở thôn Thanh Hợp, xã Vụ Bổn, huyện Krông Păk, tỉnh Đắk Lắk), làm kỹ thuật viên điện thoại. Tháng 4.2017, Lượng bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”. Tháng 12.2017, Lượng bị tuyên 5 năm tù, 3 năm quản chế.

7. Thái Hàn Phong

Thái Hàn Phong (SN 22.9.1982, ở huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, là lao động tự do). Tháng 4.2017, Phong bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”. Tháng 12.2017, Tòa án nhân dân TP.Hồ Chí Minh tuyên phạt Phong 14 năm tù, 5 năm quản chế.

8. Nguyễn Thị Chung

Nguyễn Thị Chung (SN 7.7.1982; huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, làm công nhân). Tháng 4.2017, Chung bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”. Tháng 12.2017, Tòa án nhân dân TP.Hồ Chí Minh tuyên phạt Nguyễn Thị Chung 12 năm tù, 5 năm quản chế.

9. Nguyễn Ngọc Tiền

Nguyễn Ngọc Tiền (SN 17.10.1990, ở phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, lao động tự do). Tháng 4.2017, Tiền bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”. Tháng 12.2017, Tòa án nhân dân TP.Hồ Chí Minh tuyên phạt Nguyễn Ngọc Tiền 11 năm tù, 3 năm quản chế.

10. Nguyễn Đức Sinh

Nguyễn Đức Sinh (SN 25.2.1985, ở huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, lao động tự do). Tháng 4.2017, Sinh bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”. Tháng 12.2017, Tòa án nhân dân TP.Hồ Chí Minh tuyên phạt Nguyễn Đức Sinh 10 năm tù, 3 năm quản chế.

11. Ngô Thụy Tường Vy

Ngô Thụy Tường Vy (SN 26.2.1986, ở quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh, dạy Yoga). Tháng 4.2017, bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”. Ngày 26, 27.12.2017, Tòa án nhân dân TP.Hồ Chí Minh tuyên phạt Ngô Thụy Tường Vy 11 năm tù, 3 năm quản chế.

12. Lê Hùng Cường

Lê Hùng Cường (SN 5.5.1991, ở xã Trường Tây, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, là lao động tự do). Tháng 4.2017, bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”. Tháng 12.2017, Tòa án nhân dân TP.Hồ Chí Minh tuyên phạt Lê Hùng Cường 5 năm tù, 3 năm quản chế.

13. Hùng Văn Vương

Hùng Văn Vương (SN 30.6.1993, ở TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, là lao động tự do). Tháng 4.2017, Vương bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”. Tháng 12.2017, Tòa án nhân dân TP.Hồ Chí Minh tuyên phạt Hùng Văn Vương 6 năm tù, 3 năm quản chế.

14. Hoàng Văn Dương

Hoàng Văn Dương (SN 6.5.1994, ở thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, là công nhân). Tháng 4.2017, Dương bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”. Tháng 12.2017, Tòa án nhân dân TP.Hồ Chí Minh tuyên phạt Hoàng Văn Dương 4 năm tù, 3 năm quản chế.

15. Đoàn Văn Thế

Đoàn Văn Thế (SN 14.3.1994, ở xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, làao động tự do). Tháng 4.2017, Thế bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”. Tháng 12.2017, Tòa án nhân dân TP.Hồ Chí Minh tuyên phạt Thế 7 năm tù, 3 năm quản chế.