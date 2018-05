Nhiều người bất ngờ khi thấy đoàn dẹp vỉa hè không có ông Đoàn Ngọc Hải

(Dân Việt) Nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi thấy hình ảnh lực lượng đô thị, CSGT, Cảnh sát 113…xuất hiện xử lý trật tự lòng lề đường ở quận trung tâm Sài Gòn sau nhiều tháng im ắng.

Nhiều ô tô đậu sai quy định bị xử lý trong buổi ra sáng ra quân Sáng 19.5, UBND phường Phạm Ngũ Lão (quận 1, TP.HCM) phối hợp với đoàn liên ngành gồm CSGT, cảnh sát 11, trật tự đô thị… ra quân lập lại trật tự vỉa hè trên địa bàn phường. Trong buổi ra quân trên các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Cống Quỳnh, Nguyễn Thị Minh Khai… lực lượng chức năng đã xử lý, lập biên bản hàng loạt ô tô đậu sai quy định. Đa số các ô tô bị lập biên bản xử phạt với các lỗi đậu trên vỉa hè, đậu ở nơi có biển cấm dừng. Những điểm nóng về tái chiếm vỉa hè ở khu vực phường Phạm Ngũ Lão bị xử lý Tại khu vực chợ Nguyễn Thái Bình, cổng bệnh viện Từ Dũ là những điểm “nóng” về tái chiếm vỉa hè, lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ nhiều sạp bày bán chiếm vỉa hè, một số trường hợp đậu ô tô sai quy định cũng bị xử lý. Khi bị lực lượng chức năng lập biên bản lỗi đậu xe sai quy định trên vỉa hè, một số tài xế phản ứng gay gắt vì cho rằng khu vực vỉa hè không có biển cấm nên có quyền đậu. Tuy nhiên, sau khi được giải thích những người này đồng ý ký vào biên bản. “Thấy bất ngờ vì đợt ra quân này không có ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1. Tuy nhiên, tôi cũng thấy vui vì trách nhiệm của các phương đã được nâng lên trong công tác lập lại trật tự đô thị”, một người dân ở phường Phạm Ngũ Lão chia sẻ. Một số tài xế phản ứng về việc xử lý việc đậu xe nhưng sau đó đồng ý ký vào biên bản. Ông Lê Tấn Đạt, Chủ tịch UBND phường Phạm Ngũ Lão cho biết đợt ra quân lần này nhằm chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội và thời gian thực hiện kéo dài đến hết năm. Được biết, đây là đợt ra quân dẹp trật tự lòng lề đường rầm rộ nhất kể từ đầu năm 2018. Trước đó, năm 2017 ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1 thường xuyên dẫn đoàn liên ngành xuống đường dẹp vỉa hè nhưng đến tháng 10/2017, ông tạm ngưng xuống đường.

