Nhiều nhà dân ở An Giang tiếp tục rơi xuống sông

(Dân Việt) Xác định là khu vực nguy hiểm, chính quyền địa phương tỉnh An Giang đã vận động di dời nhưng nhiều hộ dân vẫn tiếp tục lưu trú dẫn đến hậu quả là 4 căn nhà bị rơi xuống sông vào tối qua (28.12). Trước đó, tại đây đã có 6 căn nhà liền kề sụp xuống sông.

Vào khoảng 21h ngày 28.12, tại ấp Phú Thạnh (xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang) đã bất ngờ xảy ra một vụ sạt lở làm 4 căn nhà rơi xuống sông Cỏ Lau. Khu vực sạt lở dài 35m, ăn sâu vào đất liền khoảng 5m. Hiện trường vụ sạt lở. Sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã phối hợp với hàng chục cán bộ, chiến sĩ của đồn biên phòng và lực lượng công an, quân sự giúp các hộ dân có nhà bị ảnh hưởng di dời đồ đạc. Theo UBND xã Phú Hữu, vụ sạt lở làm 4 căn nhà bị thiệt hại, trong đó 3 căn nhà là có người ở và gây thiệt hại khoảng 280 triệu đồng. “Vụ sạt lở này liền với vị trí sạt lở cũ và những hộ này trước đây đã từng được địa phương vận động di dời nhưng họ không chịu” - ông Cao Xuân Điệu, Chủ tịch UBND xã Phú Hữu nói. Bà Nguyễn Thị Phấn, người có nhà bị rơi xuống sông, kể: “Lúc 6 người trong nhà đang ngủ, bỗng nghe tiếng nổ nên cả nhà nhanh chóng chạy ra ngoài đường. Vài phút sau, gần trọn ngôi nhà đổ sụp xuống sông”. Cũng theo bà Phấn, gia đình muốn di dời đi nơi khác từ trước nhưng chưa kịp đi, đã xảy ra vụ việc đáng tiếc trên. Một số hộ dân khác cho biết, trước đây vài ngày đã thấy có hiện tượng sụt lún nhẹ và không ngờ vụ việc lại xảy ra nhanh như vậy. Sở dĩ họ chưa di dời vì cuộc sống còn quá khó khăn, chưa đủ vốn để đi nơi khác sinh sống cũng như khó khăn trong vấn đề việc làm. Theo phóng viên tìm hiểu, trước đó, chiều 8.5 vừa qua, tại tuyến kênh trên đã xảy ra vụ sạt lở làm 6 căn nhà bị sụp xuống kênh và 2 căn khác phải di dời khẩn cấp. Đoạn sạt lở này dài 80m, gây thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.

Tag: sạt lở ở an giang, sạt lở ở huyện An Phú, sạt lở, an giang, khu dân cư, khu dân cư an giang bị sạt lở, biến đổi khí hậu